Adeptos da equipa portuguesa em Colónia celebraram a vitória (1-0) de Portugal contra Marrocos

O ambiente no Café Luso, em Colonia, foi de grande expetativa e de igual intensidade que caraterizou o jogo entre Portugal e Marrocos no Mundial da Rússia. A equipa das quinas entrou a vencer, com Cristiano Ronaldo aos quatro minutos a deixar os portugueses em delírio.

Os portugueses, vestidos com as cores nacionais vibraram do inicio ao fim da partida. E no decorrer do desafio à medida que a equipa baixava de rendimento, os adeptos portugueses levavam as mãos à cabeça e por todos os cantos ouviam-se desabafos.

Portugueses de olhos nos ecrãs da TV assistem o jogo Portugal-Marrocos

Bifana era o prato do dia, no Café Luso, um local que não esteve cheio, porque o jogo foi ao meio da tarde num dia de trabalho (20.06). Mesmo assim os donos do café não tinham mãos a medir. A seleção marroquina pressionou bastante a equipa contrária, com os adeptos portugueses a temerem um empate até ao final dos 90 minutos, como disse à nossa reportagem Arlete Vasconcelos.

"Portugal marcou cedo, a verdade que se diga, Marrocos pressionou bastante, o importante é a vitoria que conseguimos", disse Arlete com um sorriso rasgado de muita felicidade.

Depois desta vitória frente ao Marrocos, Portugal segue em frente na segunda jornada do campeonato do Mundo na Rússia- com dois jogos totalizando um empate e uma vitoria. O próximo adversário será e o Irão, na segunda-feira (25.06), uma seleção que é comando pelo português Carlos Queirós. Os adeptos pedem mais esforços à seleção vermelha e verde.

"Pior não foi mas deveria ser melhor", desabou um adepto português entre muitos que assistiram ao desafio no Café Luso em Colonia. Entre os portugueses ouvidos pela DW África alguns são de opinião de que Portugal não deve depender apenas do internacional português Cristiano Ronaldo. "Temos que esforçar mais, o próximo adversário é o Irão temos que ganhar e seguir em frente", concluiu