África do Sul diz adeus a Winnie Mandela

Dezenas de milhares de pessoas aplaudiram este sábado (14.04) os restos mortais de Winnie Madikizela-Mandela, no Estádio Orlando, no bairro do Soweto, em Joanesburgo, onde decorrem as cerimónias fúnebres do popular, mas controverso, rosto anti-apartheid.

A cerimónia conclui dez dias de luto nacional decretado em memória daquela que foi apelidada de "rocha", "Mãe da Nação", "libertadora" ou "heroína".

Acompanhado por motociclistas, o caixão de "Mama Winnie", coberto com a bandeira da África do Sul, deixou na manhã deste sábado a sua casa no Soweto, o subúrbio pobre de Joanesburgo.

Ao chegar ao Estádio Orlando, a alguns quilómetros de distância, os restos mortais foram recebidos por cerca de 20.000 pessoas de luto que, com os punhos levantados, cantaram uma canção de luta "Não há ninguém como Winnie Mandela".

"A Mãe lutou pela nossa liberdade, é essencial prestar-lhe homenagem", disse à agência de notícias France Presse Mufunwa Muhadi, de 31 anos.

Dezenas de milhares despedem-se de "Mama Winnie" no Estádio Orlando

Tributo do Presidente

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, prestou uma homenagem sentida a Winnie Mandela no Estádio Orlando, prometendo propor que a ativista receba a mais alta honra do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC).

"Orgulhosa, desafiante, articulada, ela expôs a mentira do apartheid", disse o Presidente perante a multidão que assistiu ao funeral oficial, a cerimónia de mais alto nível que o país pode realizar para uma figura que não foi chefe de Estado.

Ramaphosa diz que a detenção, tortura e anos de afastamento que Madikizela-Mandela suportou "encorajaram-na" como ativista política, mas também causaram "feridas profundas" que nunca se curaram e foram amplamente ignoradas por muitos.

"Ela foi testemunha do nosso sofrimento. Nós não fizemos o mesmo por ela", disse Ramaphosa, que recitou o poema de Maya Angelou "Still I Rise".

Multidão emocionada aplaudiu cerimónias fúnebres oficiais

Homenagens multiplicam-se

A morte de Madikizela-Mandela desencadeou uma onda de comoção na África do Sul sobre o legado de uma das mais importantes opositoras contra a discriminação racial, mas que também foi marcada pelo escândalo.

Durante os 27 anos de prisão do seu marido, Nelson Mandela, Winnie Mandela ajudou a manter na ordem do dia a luta do líder político e as injustiças do sistema de apartheid, com o seu rosto e a sua voz a tornarem-se um sinónimo com a luta contra a discriminação racial.

Numa campanha nas redes sociais, muitas mulheres jovens colocaram fotografias a usar "doeks", o lenço tradicional que Madikizela-Mandela usava frequentemente à volta da cabeça.

Vários líderes estrangeiros, incluindo os chefes de Estado do Congo, Denis Sassou Nguesso, e da Namíbia, Hage Geingob, assistiram à cerimónia.

Personalidades como Jesse Jackson, um emblemático ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, também estiveram presentes no funeral. "Ela nunca deixou de lutar. Nunca deixou de servir", disse Jesse Jackson aos jornalistas. Madikizela-Mandela foi responsável por fazer do movimento anti-apartheid "uma luta global", sublinhou.

Após o funeral oficial, Winnie Mandela será enterrada no cemitério de Fourways, uma área residencial de Joanesburgo, ao lado de uma de suas netas, que morreu em 2010.

Soldados transportam o caixão de Winnie Mandela no fim da cerimónia no Estádio Orlando

Emoção na despedida

O caixão de Winnie Mandela foi coberto com a bandeira sul-africana e levado por soldados numa passadeira vermelha até ao Estádio Orlando. As filhas de Madikizela-Mandela assistiram à cerimónia ao lado de autoridades e oficiais, enquanto um coro cantou o hino nacional e os hinos preferidos de Winnie Mandela.

"Muito antes de estar na moda apelar à libertação de Nelson Mandela, detido em Robben Island, foi a minha mãe quem manteve a sua memória viva", disse a filha mais velha, Zenani Mandela-Dlamini, recebida com aplausos efusivos na cerimónia.

Mandela-Dlamini acusou os média de serem cúmplices de uma longa "campanha de difamação" contra a sua mãe: "Louvá-la agora que ela partiu mostra quão hipócritas vocês são", disse, durante o seu discurso. "É claro que a África do Sul e o mundo colocam os homens e as mulheres em diferentes patamares de moralidade".

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chamou a Winnie Mandela "um símbolo internacional de resistência", cuja vida extraordinária teve impacto em milhões de pessoas em todo o mundo.

"Na África do Sul do apartheid, a combinação do patriarcado e do racismo significavam que as mulheres negras enfrentavam enormes obstáculos do berço até à morte – tornado os seus feitos ainda mais excepcionais", disse Guterres numa cerimónia de homenagem na sexta-feira, em Nova Iorque.