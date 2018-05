África à frente da Europa na guerra ao plástico  

Rios de Plástico

Rio Níger

O Níger é o principal rio da África Ocidental - apoia mais de 100 milhões de pessoas - e é um dos ecossistemas mais exuberantes do planeta. Atravessa cinco países, antes de desaguar no Oceano Atlântico, na Nigéria. Além do plástico, a construção de barragens está a afectar a disponibilidade de água. Frequentes derrames de petróleo no Delta do Níger causaram uma contaminação generalizada da água.