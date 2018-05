Zmasowany nabór pracowników w Deutsche Bahn

Średnia wieku pracowników niemieckich kolei Deutsche Bahn wynosi 45 lat. Z tego względu do roku 2030 szykuje się ogromny nabór nowej kadry. W najbliższych 10-12 latach prawie połowa z 200 tysięcy osób pracujących na kolei odejdzie na emeryturę – poinformował we wtorek (8.005.2018) nowy członek zarządu Deutsche Bahn do spraw kadrowych Martin Seiler w Berlinie. Ze względu na zaawansowaną wiekiem załogę w samym tylko roku 2018 kolej chce przyjąć 19 tys. nowych pracowników. W pierwszych miesiącach br. rekrutowano już 10 tys. odpowiednich kandydatów. – Jesteśmy dobrej myśli, że uda nam się znaleźć także następne 9000.

Nowi pracownicy mają nie tylko zastąpić ludzi odchodzących na emeryturę, ale także wzmocnić stan personalny Deutsche Bahn o 2000 osób. W następnych latach planuje się przyjmowanie do pracy na kolei około 15 tys. nowych pracowników rocznie.

Martin Seiler wyjaśnił, że przeszkodą w naborze nowych pracowników nie była bynajmniej wysokość oferowanych zarobków. – Pod względem zarobków nie mamy nic do nadrobienia – powiedział.

W wewnętrznym dokumencie zadłużony koncerny państwowy, od kilku lat szykujący się do wejścia na giełdę, monitował, że 3,5-procentowa podwyżka, jaką w ubiegłych latach wywalczyły związki zawodowe kolejarzy, jest zbyt wysoka i obciąża bilanse kolei.

W raporcie zaznacza się także, że od roku 2012 efektywność pracy kolejarzy sukcesywnie spada. Następne negocjacje płacowe dla pracowników kolei z zaczną się jesienią br.

(rtr)