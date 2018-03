Zamach we Francji. Sprawca nie żyje | Społeczeństwo | DW | 23.03.2018

Napastnik, który dzisiaj przed południem wziął zakładników w supermarkecie w Trebes na południu Francji, nie żyje - potwierdził szef francuskiego MSW Gérard Collomb. Mężczyzna strzelał do ludzi i wziął zakładników. Pod koniec akcji jedynym zakładnikiem był policjant, który został ranny. Według doniesień prasowych zginęły trzy osoby. Jedną z nich był pasażer samochodu uprowadzonego przez napastnika.

Trebes: Na miejscu są jednostki specjalne policji

Według prokuratury sprawca twierdził, że należy do „Państwa Islamskiego”. - Wszystko wskazuje na to, że był to zamach terrorystyczny - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron przebywający na szczycie UE w Brukseli.

Dochodzenie rozpoczęła paryska prokuratura ds. walki z terroryzmem. Naoczny świadek strzelaniny zeznał, że sprawca krzyczał podczas ataku „Allahu Akbar” (Bóg jest wielki). Był uzbrojony w noże, broń palną i granaty ręczne. W akcji uczestniczyły jednostki specjalne policji.

Agencja AFP donosi, powołując się na źródła sądowe, że krótko przed wzięciem zakładników ktoś strzelał i ranił policjanta w oddalonym o około 10 kilometrów Carcassonne.

Jak doniosła rozgłośnia France Info, napastnik znany był francuskim służbom specjalnym, jego nazwisko widnieje w bazie danych dotyczącej zwalczania terroryzmu i radykalizacji.

AFP / Katarzyna Domagała