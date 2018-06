Za rok potanieją rozmowy międzynarodowe w UE

Po zniesieniu w ubiegłym roku opłat roamingowych, kraje członkowskie UE i Parlament Europejski uzgodniły obniżenie taryf za rozmowy zagraniczne wewnątrz UE, które od 15 maja przyszłego roku mają kosztować nie więcej niż 0,19 € za minutę – poinformowała Komisja Europejska. Za SMS-y wysyłane na zagraniczne numery pobierana ma być opłata maksymalnie 0,06 €. Kraje członkowskie i Europarlament zawarły ten kompromis we wtorek (5.06.2018) w Brukseli. Parlament domagał się nawet całkowitego zniesienia opłat za rozmowy telefoniczne za granicę od przyszłego roku.

Od lata ubiegłego roku użytkownicy telefonów komórkowych za granicą mogą rozmawiać, wysyłać SMS-y i korzystać z mobilnego Internetu wedle tej samej taryfy, co w kraju ojczystym. Natomiast połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe wysyłane z sieci stacjonarnej lub telefonu komórkowego na zagraniczne numery kosztują do tej pory więcej niż rozmowy krajowe – jak zbadały niemieckie centrale ochrony praw konsumenta. Koszt 10- minutowej rozmowy może wahać się od 0,19 € do 14,9 €. Nowa unijna regulacja limitująca wysokość tych opłat wejdzie w życie 15 maja 2019. Posunięcie to jest elementem reformy kodeksu komunikacji elektronicznej, która reguluje także np. przyznawanie częstotliwości operatorom telefonii komórkowej w Europie. Reforma ta ma wspierać inwestycje w infrastrukturę, służące np. do rozbudowy sieci telefonii komórkowej 5G, którą cechuje dużo szybszy przekaz danych.

Ustalenia krajów członkowskich i Europarlamentu muszą jeszcze zostać formalnie potwierdzone przez państwa członkowskie i parlament, zanim staną się obowiązującym prawem.

