Z Budapesztu do Berlina. Instytut Sorosa chce opuścić Węgry

Założona przez George'a Sorosa fundacja OSF (Open Society Foundations) zamknie swoje biuro w Budapeszcie – informuje o tym austriacka gazeta „Die Presse”. Z jej ustaleń wynika, że fundacja zamierza jednocześnie otworzyć nową filię w Berlinie. Węgierski portal 444.hu podaje, że zamknięcie biura w Budapeszcie ma nastąpić do końca sierpnia tego roku.

Premier Węgier Viktor Orban oskarża Sorosa o organizację masowego napływu uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy, choć nie ma na to dowodów. Zdaniem węgierskiego premiera instytucje nalężące do miliardera – takie jak renomowany Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central European University) w Budapeszcie, są jedynie przykrywką mającą pomagać realizować ten cel.

Nadciąga delegalizacja?

Po zwycięstwie partii Viktora Orbana w niedawnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech ataki na Sorosa i sponsorowane przez niego instytucje zaostrzyły się. Jeszcze w maju węgierski parlament ma przyjąć przepisy, które mogą zdelegalizować część organizacji pozarządowych. Dotknęłoby to także organizacje wspierane przez Sorosa.

Budynek Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie

Rzeczniczka OSF powiedziała agencji Reutera, że fundacja chce odczekać głosowanie w parlamencie i dopiero wtedy podejmie decyzję o ewentualnej wyprowadzce z Węgier. – Jesteśmy na etapie rozmyślania, planowania, rozważania różnych opcji – powiedziała Csaba Csontos. „Die Presse” podawała jednak, że do budapesztańskiego biura OSF przybył już wcześniej przedstawiciel centrali OSF z Nowego Jorku, aby poinformować pracowników o zamknięciu placówki.

Fundacja OSF działa na Węgrzech od 1984 roku. Wspiera ona organizacje angażujące się na rzecz demokracji, praw człowieka i badań naukowych. Jak dotąd fundacja przeznaczyła na ten cel na Węgrzech około 400 milionów dolarów. W przeszłości także Fidesz, czyli partia Viktora Orbana była wspierana finansowo przez OSF.

dpa/Reuters