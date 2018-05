Wypoczynek zamiast szkoły? Nie w Bawarii…

Policjanci w niemieckim landzie Bawaria wytropili na tamtejszych lotniskach około 20 rodzin, które wbrew obowiązkowi szkolnemu postanowiły wcześniej wyjechać na wiosenne ferie. W Bawarii rodzice pozwalający dzieciom na nieuzasadnioną nieobecność na lekcjach popełniają wykroczenie i mogą zostać ukarani mandatem.

W ubiegłym tygodniu tylko na lotnisku w Norymberdze funkcjonariusze wykryli 11 rodzin, które przedwcześnie rozpoczęły wiosenny wypoczynek pozwalając swoim dzieciom na zarwanie lekcji. Na lotnisku w Memmingen w ręce funkcjonariuszy wpadło 10 rodzin. Zawiadomienia w sprawie wykrytych wykroczeń skierowano do starostw powiatowych, które zdecydują, czy rodzice będą musieli zapłacić grzywnę, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Szkoła musi wydać zezwolenie

Policja zwracała uwagę na rodziny z dziećmi w wieku szkolnym podczas kontroli paszportowych i podczas patroli w terminalach lotnisk. Funkcjonariusze prosili o okazanie zezwolenia na nieobecność na lekcjach, a w przypadku jego braku, kontaktowali się z dyrekcją dla wyjaśnienia sprawy.

Jak podaje niemiecka agencja dpa, zwłaszcza przed feriami coraz częściej zdarza się, ze rodzice, chcąc uniknąć korków na autostradach albo wysokich cen biletów lotniczych, postanawiają rozpocząć wypoczynek kilka dni wcześniej i pozwalają swoim dzieciom na nieobecność w szkole. W Bawarii jest to wykroczeniem. Minister kultury landu Bernd Sibler powiedział, że obowiązek szkolny to „wielkie dobro”. – Dlatego apeluję do rodziców, aby planując wyjazd na ferię byli świadomi swojej roli jako wzoru do naśladowania – powiedział polityk konserwatywnej CSU. Ferie wiosenne w Bawarii zaczynają się 22 maja.