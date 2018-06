Warszawa będzie współfinansować pomoc dla polskich bezdomnych w Berlinie

Jak poinformował w środę w niemieckiej stacji RBB rzecznik ambasadora RP w Niemczech Dariusz Pawłos, polski Sejm przyznał już środki finansowe na ten cel. Od lipca pracownicy socjalni Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania we współpracy z niemieckimi organizacjami pomocowymi mają zająć się Polakami mieszkającymi na ulicach stolicy Niemiec i próbować nakłonić ich do powrotu do kraju.

Polska strona zapowiedziała pomoc własnym obywatelom już w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej krytycznej sytuacji bezdomnych Polaków w Berlinie dużo uwagi poświęciły polskie i niemieckie media.

Stolica Niemiec oraz inne duże niemieckie aglomeracje odnotowują od lat wzrost liczby bezdomnych. Minionej zimy trzeba było udzielić schronienia bez mała 31 tys. osób. Z tego 6 tys. pochodziło z Europy Wschodniej, w tym jedna trzecia z Polski.

