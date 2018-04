W SPD trwa spór o politykę wobec Rosji

„Europa będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy uda się jej porozumieć z Rosją” – powiedział premier Dolnej Saksonii Stephan Weil w opublikowanym w czwartek (26.04.18) wywiadzie dla gazet wydawanych przez grupę medialną RND.

Należący do władz SPD polityk zastrzegł, że pozytywne nastawienie do Rosji nie wyklucza krytyki pod jej adresem, na przykład w sprawie Syrii. „Musimy być jednak otwarci na dialog z Moskwa i prowadzić go w sposób zaangażowany. To stanowisko reprezentuje w SPD przygniatająca większość osób” – zaznaczył Weil. Niemcy, dodał, są „mocno zakotwiczone na Zachodzie”, jednak ze względu na swoje geograficzne położenie i swoją historię powinny „szczególnie intensywnie” poszukiwać możliwości porozumienia z Rosją.

Partyjna koleżanka Weila, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig opowiedziała się w środę (26.04.18) za zniesieniem ograniczeń w handlu z Rosja. „Musimy kontynuować dialog z Rosją, aby doprowadzić do stopniowej likwidacji sankcji” – powiedziała Schwesig w regionalnym parlamencie Meklemburgii.

Wschodnioniemieckie kraje związkowe najbardziej ucierpiały na ekonomicznych restrykcjach wprowadzonych w związku z rolą Rosji w konflikcie na Ukrainie wschodniej.

Twarde stanowisko szefa MSZ

Zwolennikiem twardego podejścia do Rosji jest niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Podczas niedawnego spotkania G7 w Toronto szef niemieckiej dyplomacji wykluczył powrót Moskwy do tego grona czołowych uprzemysłowionych mocarstw świata. Socjaldemokrata ostro krytykował Moskwę zarówno w kwestii ataku chemicznego w Syrii, jak i zamachu na byłego agenta Rosji w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala.

Stanowisko Maasa nie podoba się jego partyjnym kolegom. Na początku tygodnia, podczas ostatniego posiedzenia prezydium SPD ministrowi zarzucano zaniedbywanie kontaktów z Moskwą i zbyt ostry ton jego wypowiedzi. „Ta polityka nie prowadzi do celu” – powiedział wiceszef klubu parlamentarnego SPD Achim Post.

Zaniepokojenie powiększającym się dystansem Zachodu i Rosji wyraził prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. "Niezależnie od prezydenta Władimira Putina - nie powinniśmy uważać całej Rosji, to jest państwa i jego obywateli, za wroga", oświadczył Steinmeier w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

CDU zaniepokojona

Koalicyjny partner SPD, CDU śledzi z niepokojem dyskusję naruszającą jedność w polityce zagranicznej. „Ten, kto teraz domaga się zakończenia sankcji, narusza europejską i zachodnią jedność” – ostrzegł ekspert CDU do spraw polityki zagranicznej Norbert Roettgen.

Jacek Lepiarz, Berlin