USA: Strzelanina w szkole w Teksasie

Do strzelaniny w Santa Fe w Teksasie doszło ok. godz. 8 rano czasu lokalnego. Napastnik wszedł do klasy i otworzył ogień ze strzelby – poinformował szeryf Ed Gonzalez. Zginęło co najmniej osiem osób, w większości uczniowie. Jednak ofiar śmiertelnych może być więcej. Około 12 osób zostało rannych. Napastnik, który sam jest uczniem tej szkoły - został aresztowany. Oprócz niego do aresztu trafiła jeszcze inna podejrzana osoba. Na terenie szkoły znaleziono bomby.

Jak podała stacja telewizyja CNN, jest to w tym roku już 22 strzelanina w amerykańskiej szkole.