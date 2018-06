Ursula von der Leyen żąda więcej miliardów na obronność

Jak poinformował "Bild-Zeitung", na podstawie poufnego raportu resortu obrony Niemiec, minister obrony Ursula von der Leyen (CDU) żąda do końca kadencji w 2021 r. 15 mld euro więcej niż przewiduje federalny minister finansów Olaf Scholz (SPD). Na rok 2022 von der Leyen dopomina się jeszcze dodatkowych 10 mld euro.

Poziom partnera NATO

Jak wynika z raportu „bez większych środków finansowych” nie jest możliwa realizacja „ponad 200 projektów” na rzecz Bundeswehry. Budżet niemieckiego resortu obrony jest już obecnie drugim największym wydatkiem w budżecie federalnym. Na bieżący rok przewidziane wydatki na Bundeswehrę mają wynieść 38,5 mld euro, w nadchodzącym roku wyniosą one już 41,5 mld. Jednak minister obronny von der Leyen już od dawna nalega o podniesienie średnioterminowo budżetu na obronność do 1,5 proc. PKB, tj. do sumy 60 mld euro rocznie.

I nie bez racji. Raz po raz dochodzą z Bundeswehry wieści o bezwzględnej potrzebie inwestycji. Do tego dochodzi też fakt, że Donald Trump naciska na Niemcy, żeby te jako partner NATO najpóźniej od 2024 r. inwestowały nawet 2 procent PKB w obronność.

(dpa,afp,dw/jar)