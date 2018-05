Unia Europejska i Iran chcą ocalić porozumienie nuklearne

Iran był usatysfakcjonowany po rozmowach z przedstawicielami UE na temat ratowania międzynarodowego porozumienia nuklearnego po wycofaniu się z umowy USA. Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammed Dżawad Zarif mówił, że sprawy „podążają w dobrym kierunku”. – Wiele będzie zależeć od tego, co zrobimy w nadchodzących tygodniach – powiedział. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini dodała, że Europejczycy szukają sposobów na utrzymanie „strumienia inwestycji”. W tym celu przedstawią propozycje w nadchodzących tygodniach. W spotkaniu uczestniczyli także ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Bez gwarancji

Mogherini wyjaśniła, że chodzi o to, by Iran nadal mógł eksportować ropę, a europejskie banki prowadzić swoje interesy. UE nie może jednak udzielić Iranowi gwarancji prawnych i gospodarczych. Przed spotkaniem z przedstawicielami UE szef irańskiej dyplomacji oświadczył, że jego kraj żąda gwarancji, by zachować korzyści wynikające z umowy. Jak zapewniła Federica Mogherini, w przyszłym tygodniu wiceministrowie spraw zagranicznych spotkają się w Wiedniu, gdzie poprowadzą dalsze rozmowy.

Maas: znaczenie umowy dla bezpieczeństwa w regionie

W kogo uderzą sankcje?

Legalne brytyjskie i europejskie interesy handlowe z Iranem muszą być chronione – powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu mogą też uderzyć w europejskie firmy. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział w Brukseli, że bezpośrednio dotknięte zostaną „europejskie interesy w obszarze bezpieczeństwa”. Wycofanie się z porozumienia nuklearnego oznaczałoby „większą niepewność co do rozwoju sytuacji w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Chcemy temu zapobiec” – zapowiedział Maas.

Europa pod presją

Przed rozpoczęciem rozmów między UE a Iranem w Brukseli przedstawiciele Iranu zwiększyli presję na Europejczyków. Republika Islamska – w razie braku innego rozwiązania – położy znowu większy nacisk na wzbogacanie uranu – ogłosił rzecznik rządu w Teheranie. W otoczeniu najwyższego przywódcy religijnego i politycznego Iranu Chameneiego wykluczona jest renegocjacja umowy.

Porozumienie nuklearne z Iranem w 2015 r. podpisały obok USA także Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Rosja. W zamian za ograniczenie irańskiego programu jądrowego przewiduje ono złagodzenie sankcji gospodarczych. Po wycofaniu się USA z umowy ważą się losy tego międzynarodowego porozumienia.

rtr, dpa / dom