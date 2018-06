UNHCR: rekordowa liczba uchodźców na świecie

Od lat dane są alarmujące. Także w tym roku liczba ludzi uciekających przed wojnami, prześladowaniami i głodem osiągnęła rekordowy poziom, już po raz piąty z kolei. W końcu ubiegłego roku odnotowano na całym globie 68,5 mln uchodźców, prawie trzy miliony więcej niż w 2016. Tylko w 2017 r. swoje domy musiało opuścić 16,2 mln ludzi – wynika z dorocznego raportu Urzędu Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) opublikowanego we wtorek w Genewie, w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy.

Największą grupę stanowią przy tym uchodźcy wewnętrzni, czyli ludzie znajdujący się podczas ucieczki w obrębie własnego kraju – według UNHCR było to 40 mln osób, nieco mniej niż rok wcześniej. W grupie osób uciekających poza granice swego kraju 70 proc. stanowią uchodźcy z zaledwie pięciu państw: Syrii, Afganistanu, Sudanu Południowego, Mjanmy (Birmy) i Somalii. „Gdyby istniały dla tych krajów rozwiązania, liczby te mogłyby się wyraźnie zmniejszyć” – stwierdził Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi.

Uchodźców przyjmują głównie biedne kraje

85 procent wszystkich uchodźców znalazło schronienie w krajach o niskich lub średnich przychodach, takich jak Liban, Pakistan czy Uganda – podkreślił Grandi. Do opuszczenia domów zmuszają ludzi przede wszystkim konflikty toczące się w ojczyźnie i prześladowania. W takiej sytuacji znalazło się w ub. roku 25,4 mln osób, prawie trzy miliony więcej niż 2016. Zmniejsza się natomiast liczba uchodźców przybywających do Europy.

Znacząco spadła liczba nowoprzybyłych uchodźców w Niemczech: 186.644 w 2017 r. wobec blisko 280.000 w roku 2016. Trend ten zdaje się utrzymywać: w pierwszym kwartale br. liczba nowoprzybyłych zmniejszyła się o prawie 16 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. W sumie przebywało w Niemczech w ubiegłym roku 970.400 uchodźców; RFN plasuje się tym samym na szóstym miejscu w grupie krajów przyjmujących najwięcej uchodźców – po Turcji, Pakistanie, Ugandzie, Libanie i Iranie.

Ponad połowa to dzieci

Żaden inny kraj nie przyjął w 2017 r. tylu uchodźców co Turcja: 3,5 mln, głównie z Syrii. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców w czołówce znajduje się Liban, przed Jordanią i znowu Turcją. Pod opieką UNHCR znajdowało się w ub. roku 19,9 mln uchodźców. O ponad 5 mln palestyńskich uchodźców troszczy się natomiast agenda ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).

Pięć mln uchodźców wróciło w ub. roku do swoich domów – wynika z raportu UNHCR. W nowej ojczyźnie osiedliło się na stałe tylko około 100 tys. osób czyli o 40 proc. mniej niż rok wcześniej. Ponad połowa, bo 52 proc. wszystkich uchodźców stanowią niepełnoletni. Często są to dzieci odłączone od swoich rodzin.

Najwięcej pieniędzy – 1,3 mld dolarów przekazały w ub.r. na rzecz UNHCR Stany Zjednoczone.

„Nikt nie zostaje dobrowolnie uchodźcą"

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi zaapelował do poczucia odpowiedzialności zamożnych państw. „Nikt nie zostaje dobrowolnie uchodźcą. Ale my inni możemy pomóc” – powiedział we wtorek (19.06.) w Genewie. Krytykował fakt, że w żadnym z obszarów objętych konfliktami nie widać rozwiązania. „Znajdujemy się w decydującym momencie. Jeżeli mamy z powodzeniem reagować na ruchy uchodźcze na świecie, potrzebujemy nowego i o wiele bardziej kompleksowego podejścia tak, by poszczególne kraje i społeczeństwa nie zostały pozostawione same sobie” – apelował Grandi. Przy czym za kilka miesięcy, w grudniu 2018 Zgromadzenie Ogólne ONZ ma przyjąć „Globalny pakt na rzecz uchodźców” będący reakcją na rosnącą liczbę uchodźców na świecie.

Przedstawiciel UNHCR w Niemczech Dominik Bartsch podziękował Niemcom za wsparcie. Pomoc, jakiej Niemcy udzielają uchodźcom zyskała uznanie na całym świecie. Tocząca się obecnie dyskusja na temat uchodźców i polityki migracyjnej kraju musi być jednak prowadzona bardziej rzeczowo. „To zrozumiałe, że dyskutuje się na temat wyzwania, jakim jest przyjęcie uchodźców. Niestety prawie nie mówi się o związanych z tym szansach i możliwościach wykorzystania potencjału tych ludzi” – zauważył Bartsch.

