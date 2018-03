Uchodźcy w Niemczech. Dobre perspektywy pracy | Gospodarka | DW | 24.03.2018

Wciąż utrzymuje się niemiecki „cud na rynku zatrudnienia”. Wg Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) dojdzie do powstania w Niemczech w br. około 650 tys. nowych miejsc pracy.Jak informuje dziennik „Die Welt” liczba zatrudnionych osiągnie tym samym historyczny rekord rzędu 44,9 mln.W ocenie instytutu IAB przy Federalnej Agencji Zatrudnienia (BA) w Norymberdze nowe miejsca pracy przyczynią się także do spadku (o 200 tys.) bezrobocia, które osiągnie poziom 2,3 mln. Zjawisko to dotyczy w dużej mierze grupy osób długotrwale bezrobotnych, które mają znaczne problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Dobra koniunktura gospodarcza wpłynie również pozytywnie na sytuację uchodźców w Niemczech.Zdaniem analityków IAB z 650 tys. nowych miejsc pracy 100 tys. przypadnie uchodźcom.

Wielkie wyzwanie

Jak tłumaczy kierownik badań Enzo Weber: „inaczej niż miało to miejsce podczas wojny w byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, do Niemiec przybywają teraz uchodźcy z regionów, w których system edukacji i kształcenia zawodowego ma niewiele wspólnego z systemem niemieckim”.

W opinii analityka to całkiem inne wyzwanie, w którym pomocną rolę odgrywa jednak ożywienie gospodarcze. Jak wynika z oficjalnych statystyk IAB, w ostatnich miesiącach zatrudnienie w Niemczech znalazło dziesiątki tysięcy uchodźców. Jednak wielkim testem jeśli chodzi o ich integrację na rynku pracy, okaże się bieżący rok. Gdyż większość uchodźców ukończy w 2018 r. kursy integracyjne i językowe i będzie szukać zajęcia.

Wprawdzie dotychczasowy bilans wypadł pozytywnie, jednak w opinii eksperta z IAB najtrudniejszy moment dopiero nadejdzie. 194 tys. uchodźców w Niemczech jest na zasiłku dla bezrobotnych, a 237 tys. bierze aktualnie udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i w najbliższych miesiącach pojawi się na rynku pracy. Enzo Weber jest jednak przekonany, że w br. więcej uchodźców znajdzie zatrudnienie niż przejdzie na bezrobocie.

Jednocześnie ostrzega on, że należy wyczulić uchodźców na to, że w dłuższej perspektywie ważniejsze od natychmiastowego podjęcia pracy jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Na fali optymizmu

Jak donosi dziennik „Die Welt”, Enzo Weber i jego koledzy spodziewają się, że najwięcej miejsc zatrudnienia powstanie w służbach publicznych: w szkołach, przedszkolach, ośrodkach opieki oraz w szpitalach. Wg szacunków IAB za kilka lat może dojść w tym sektorze do powstania około 250 tys. miejsc pracy. Inaczej niż w branży finansowej, gdzie z powodu rosnącej cyfryzacji spodziewana jest redukcja około 100 tys. miejsc zatrudnienia.

Podstawą prognoz Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) jest założenie, że wzrost gospodarczy w br. w Niemczech utrzyma się na poziomie 2,1 procent. Tymczasem eksperci gospodarczy spodziewają się nawet 2,3 procent, a w ocenie Instytutu Gospodarczego Ifo z Monachium wzrost gospodarczy może wynieść nawet 2,6 procent.

Alexandra Jarecka