Trybunał UE o prawie pobytu dla małżeństw homoseksualnych

Sprawa, którą zajął się Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) dotyczyła obywatela Rumunii i Amerykanina, którzy zawarli związek małżeński w Belgii. Rumunia odmawiała Amerykaninowi prawa pobytu na dłużej niż trzy miesiące m.in.argumentując, że kraj ten nie uznaje małżeństw homoseksualnych.

We wtorkowym wyroku TSUE stwierdził, że kwestie stanu cywilnego oraz wiążące się z nim normy dotyczące małżeństwa pozostają w kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Jednocześnie orzekł, że nie może dochodzić do ograniczeń swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich obywatela spoza UE, będącego w legalnie zawartym związku małżeńskim z obywatelem UE. Według TSUE uznanie przez państwo członkowskie małżeństwa jednopłciowego wyłącznie w celu przyznania pochodnego prawa pobytu współmałżonkowi pochodzącemu z kraju nienależącego do UE nie wpływa na instytucję małżeństwa w tym pierwszym. Państwo to nie jest też zobowiązane do wprowadzenia w swoim ustawodawstwie instytucji małżeństwa homoseksualnego.

kna, afp / jar