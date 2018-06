Tragedia w Niemczech. Nie żyje trzech Polaków

Ofiary to polscy robotnicy sezonowi – podał w poniedziałek prokurator Hubert Ströber. Ze wstępnych ustaleń wynika, że byli oni pod wpływem alkoholu. Prokuratura wyklucza, by w grę wchodziło przestępstwo.

Według dotychczasowych ustaleń w niedzielny wieczór (17.06) w jeziorze kąpało się pięciu polskich robotników sezonowych. Kiedy trzech z nich nie wypłynęło na brzeg, pozostali wszczęli alarm. Przybyli na miejsce ratownicy wyciągnęli mężczyzn z wody. Dawali oni jeszcze oznaki życia. Przewieziono ich do szpitali w Ludwigshafen i Mannheim, gdzie zmarli. – Akcja ratunkowa odbywała się w trudnych warunkach. Widoczność pod wodą była praktycznie równa zeru – powiedział kierujący akcją Frank Margraf. Jak poinformował, w akcji ratunkowej brało udział 80 osób.

Mieszkańcy pobliskiej gminy Böhl-Iggelheim zaszokowani byli wiadomością o śmierci Polaków. Jezioro, w którym utonęli, to sztuczny zbiornik wody o średniej głębokości 6 m. Znajduje się on na terenie parku krajobrazowego. Według miejscowego radnego Karla-Heinza Hasenstaba kąpiel w jeziorze jest dozwolona, jednak na własną odpowiedzialność. Hasenstab nie przypomina sobie, by ktoś utonął w tym zbiorniku. – Jeszcze nie wiemy co się stało. Musimy poczekać na ustalenia śledztwa – stwierdził radny.

W 2017 r. w całych Niemczech utonęły 404 osoby, większość z nich w wodach śródlądowych.

(DPA/du)