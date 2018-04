Tragedia w Muenster. Sprawcą był Niemiec

Dzisiaj krótko przed 15.30 na starówce w Muenster w zachodnich Niemczech furgonetka wjechała w grupę ludzi siedzących przed jednym z lokali. Według najnowszych informacji trzy osoby nie żyją (w tym kierowca furgonetki), 20 osób jest rannych, w tym sześć ciężko. Policja potwierdziła, że kierowca furgonetki tuż po zajściu zastrzelił się.

Reul: Na razie nic nie wskazuje na zamach islamisty

Ministerster spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul potwierdził, że sprawcą był Niemiec. Nie podał dalszych szczegółów, wskazując na toczące się "we wszystkich kierunkach" śledztwo. - Sprawcą nie był żaden uchodźca - podkreślił Reul. - Na razie nic nie wskazuje na zamach islamisty - dodał.

Niemieckie media informują, że sprawca, 49-letni chory psychicznie Niemiec, miał być notowany w przeszłości przez policję i grozić, że publicznie popełni samobójstwo. Mieszkanie sprawcy jest przeszukiwane - przekazała dpa.

Policja sprawdza, czy w furgonetce - jak zeznali świadkowie - byli inni sprawcy. Sprawdza także podejrzany przedmiot znajdujący się w samochodzie.

Muenster: Furgonetka wjechała w grupę ludzi siedzących przed lokalem w śródmieściu

Rynek w Muenster i całe śródmieście są zamknięte. Policja apeluje do turystów i mieszkańców, by unikali tych miejsc. Prosi także, by nie rozpowszechniali plotek i nie snuli spekulacji. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców budynków z najbliższego sąsiedztwa.

Rząd RFN złożył kondolencje. „Nasze myśli są z ofiarami i ich bliskimi” - przekazała na Twitterze kanclerz Angela Merkel. "Zrobimy wszystko, by wyjaśnić ten czyn oraz wesprzeć ofiary i ich bliskich" - dodała. Podziękowała także służbom ratowniczym w Muenster. Zapewniła jednocześnie, że pozostaje w intensywnym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem, wicekanclerzem Olafem Scholzem i premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem.

Katarzyna Domagała, Alexandra Jarecka / dpa, afpd