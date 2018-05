Targi IFAT w Monachium. Jak zarobić na odpadach

Co zrobić z odpadami po wycofaniu się Chin z umowy o ich imporcie z Niemiec? Specjaliści dostrzegają w tej decyzji wielką szansę dla niemieckiej gospodarki odpadami. Do tej pory Chiny kupowały od Niemiec 1,5 mln ton plastikowych odpadów rocznie jako cenny surowiec wtórny do produkcji zabawek i odzieży płacąc ok. 20 euro za tonę. Teraz Państwo Środka chce wprowadzić własny system recyklingu.

W rezultacie w Niemczech na składowiskach rosną góry śmieci. Obok odpadów plastikowych znajduje się na nich coraz więcej makulatury i metali. Firmy recyklingowe nie nadążają z ich przerobem. Z takim zastojem najwidoczniej nikt się nie liczył.

Decyzja Chin nie była niespodzianką

Zdaniem Petera Kurtha prezesa Federalnego Związku Niemieckiej Gospodarki Utylizacyjnej, Wodnej i Surowcowej (BDE), wstrzymanie przez Chiny importu niemieckich odpadów nie było niespodzianką i należało się do niej właściwie przygotować rozwijając zawczasu nie tylko zdolności przerobowe niemieckiej gospodarki odpadami. Jak powiedział dosłownie: "Chodzi nie tylko o wprowadzenie lepszych metod zbiórki i separacji plastikowych odpadów, ale także wciągnięcie w tę akcję przemysłu opakowań".

Chiny wstrzymały import plastikowych odpadów z Niemiec

Do tej pory ta branża wytwarza najrozmaitsze torebki, folie oraz plastikowe tacki i pojemniki z materiałów kompozytowych, których recykling nastręcza wielu trudności. To, zdaniem prezesa BDE, musi się szybko zmienić. Peter Kurth żąda w związku z tym od niemieckich polityków wprowadzenia zaostrzonych przepisów dotyczących recyklingu i bardziej sprawiedliwego niż do tej pory rozdzielenia zadań w tej materii pomiędzy przedsiębiorstwa komunalne i małe oraz średnie firmy prywatne.

Nowe przepisy unijne i poziomy odzysku

Na przełomie lat 2018/19 wejdą w życie nowe przepisy unijne nt. poziomu odzysku i recyklingu. Do tej pory recyklingowi powinno podlegać 36 procent opakowań plastikowych. Do roku 2022 ten wskaźnik ma zostać podniesiony stopniowo do poziomu 63 procent, co zdaniem prezesa Kurtha będzie "trudnym wyzwaniem dla niemieckiej gospodarki odpadami".

Trudnym, ale wykonalnym. O jej możliwościach technicznych można przekonać się naocznie na kolejnych Międzynarodowych Targach Wody, Ścieków i Odpadów IFAT 2018 w Monachium z udziałem ponad 3 tys. wystawców z całego świata. Targi IFAT potrwają do 18 maja i pokażą nowe metody utylizacji i recyklingu odpadów, oszczędzania zużycia wody, oczyszczania ścieków i wiele nowości technicznych i technologicznych stosowanych w budownictwie.

Przemysł maszynowy ma się czym pochwalić

Niemiecki przemysł maszynowy ma się czym pochwalić. Firma Steinert z Kolonii opracowała nową maszynę sortującą "UniSortFilm" do utylizacji cienkiej folii plastikowej, z którą do tej pory było wiele kłopotów. Tymczasem nowy model maszyny sortującej pracuje z prędkością pięciu metrów na sekundę i może w ciągu godziny przerobić kilka ton takiej folii. Inne urządzenia tego producenta z powodzeniem radzą sobie z sortowaniem nie tylko plastiku, ale także drewna i metali.

Innym, dużym problemem był recykling wielowarstwowych materiałów kompozytowych będących, w najprostszej wersji, trwałym połączeniem klejowym plastiku i papieru. Poradziła sobie z tym firma APK z Merseburga w Saksonii-Anhalt przy użyciu nowego rodzaju rozpuszczalnika, który chemicznie rozdziela obie warstwy. Następnie można je wykorzystać oddzielnie do produkcji nowych opakowań.

Z podobnymi trudnościami przedsiębiorstwa gospodarki odpadami spotykają się także, kiedy trzeba oddzielić od siebie biomasę i surowce mineralne. Tu rozwiązaniem może być mobilna kruszarka opracowana w firmie Doppstadt z Verbert koło Wuppertalu. Ta technologia wiąże się z powstawaniem dużych ilości pyłu, z którym dobrze sobie radzi instalacja do odpylania pomieszczeń roboczych wytwarzana przez znaną firmę amerykańską Donaldson Filtration. Podobne rozwiązania zwalczające grzyby, wirusy i mikropyły prezentuje na monachijskich targach niemiecka firma Zöller-Kipper z Moguncji.

Europa może sobie poradzić z odpadami z plastiku

Dyrektor targów IFAT Stefan Rummel jest przekonany,że Europa może sobie poradzić z problemami wiążącymi się z odpadami z plastiku pod warunkiem udanego połączenia różnych rozwiązań administracyjnych, technicznych i technologicznych. Obok nowego spojrzenia na segregowanie odpadów powinniśmy, jak mówi, "nastawić się na wprowadzenie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym". To się uda, pod warunkiem systematycznego wprowadzenia w życie nowych rozwiązań technicznych, co otwiera nowe możliwości przed niemieckimi przedsiębiorstwami, takimi jak te, wspomniane wyżej.

Własną lekcję do odrobienia mają także politycy i producenci opakowań, mówi szef Zielonych Robert Habeck, który żąda wprowadzenia obowiązującego powszechnie unijnego podatku od plastikowych produktów jednorazowego użytku. Podobnie widzi to prezes BDE Peter Kurth. Jego zdaniem sukces w walce z górą plastikowych śmieci można będzie odnieść tylko wtedy, kiedy wszyscy zaangażowani w to zagadnienie zaczną przemawiać jednym głosem. A zaczną, jak twierdzi, wtedy, kiedy "zerwą z mentalnością użytkownika produktów jednorazowego użytku, który widzi w nich wygodę dla siebie, a nie obciążenie dla środowiska. Stąd tylko krok do wprowadzenia gospodarki surowcowej o obiegu zamkniętym. Obaj przedstawią swoje poglądy (14.05.2018) podczas dyskusji studyjnej z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Wody, Ścieków i Odpadów IFAT 2018 w Monachium.