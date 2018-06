Szef niemieckigo MSZ atakuje prezydenta USA: „Polityka Trumpa szkodzi Europie”

U progu szczytu G7 w Kanadzie rząd w Berlinie nasilił krytykę jednostronnych działań prezydenta USA Donalda Trumpa w polityce zagranicznej. Jak powiedział „Sueddeutsche Zeitung” (SZ) minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Mass, „nie możemy już dłużej tuszować istniejących różnic”.

Wycofanie się Trumpa z paryskiego porozumienia klimatycznego i umowy atomowej z Iranem, a także cła nałożone na import aluminium i stali – wszystkie te decyzje zostały podjęte jednostronnie i na szkodę Europy – powiedział polityk SPD. Prezydent USA „świadomie liczy się z tym, że negatywne skutki tych decyzji bezpośrednio odbijają się na Europie”.

Mówiąc o polityce prezydenta USA kanclerz Angela Merkel oświadczyła w środę (6.06.2018) w Bundestagu, że „nie ma sensu łatać bez końca istniejących różnic”.

„Nic z tego nie sprawi, że świat będzie lepszy"

„Jesteśmy świadkami bardzo daleko idących zmian” – stwierdził dalej Heiko Maas w SZ, odnosząc się do szczytu siedmiu wiodących gospodarek świata w Kanadzie. Prezydent USA odwraca się od multilateralnego porządku świata i działa już tylko jednostronnie, z myślą o amerykańskich interesach. Donald Trump obrał kurs, w którym jeden kraj jest stawiany ponad innymi. „Nic z tego nie sprawi, że świat stanie się lepszy, bardziej bezpieczny i pokojowy”.

„G7 nas nie reprezentuje” – protesty w Quebec

Szczególnie krytycznie trzeba postrzegać zerwanie przez USA umowy atomowej z Iranem. „Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że można polegać na tym, co zostało uzgodnione. To się diametralnie zmieniło” – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Szukanie nowych partnerów

Heiko Maas zapewnił, że „USA pozostanie naszym najbliższym partnerem poza Europą”. Unia Europejska musi jednak dążyć do zawarcia nowych sojuszy. Potrzebny jest przede wszystkim „sojusz tych, którzy chcą utrzymać ład międzynarodowy, oparty na wielostronności”. Za potencjalnych partnerów Maas uważa Kanadę, ale też państwa Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.

Także prezydent Francji Emmanuel Macron ostro skrytykował przed szczytem G7 Donalda Trumpa. „Amerykańskiemu prezydentowi zdaje się być obojętne, gdy popada w izolację” – powiedział Macron.

tagesschau.de / stas