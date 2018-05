Szef MSZ Niemiec: rząd spróbuje uratować umowę z Iranem

W wywiadzie dla telewizji publicznej ARD we wtorek wieczorem (08.05.2018) Maas zaprzeczył, jakoby po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że jego kraj wycofa się z porozumienia z Teheranem, umowa stała się „martwa". „Jesteśmy w Europie zgodni co do tego, że chcemy dotrzymać warunków umowy, a Irańczycy prawdopodobnie też tego chcą. Musimy o tym rozmawiać” – powiedział Maas.

Szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że decyzja Trumpa jest niezrozumiała, jednak ważne jest to, by wyciągnąć z niej właściwe wnioski. „Musimy mówić w Europie jednym głosem” – podkreślił. „Będziemy próbowali utrzymać tę ważną umowę, która zapewnia większe bezpieczeństwo na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a tym samym czyni cały świat bezpieczniejszym, przy życiu” – zapowiedział Maas.

Teheran za kontynuacją

Zdaniem ministra władze w Teheranie są też zainteresowane kontynuacją stosunków gospodarczych, które przyczyniają się do dobrobytu w tym kraju. „Będziemy bardzo intensywnie analizowali zapowiedziane sankcje. Jasne jest to, że jeśli nie będzie tej umowy, to nie będziemy mieli niczego, Iran nie będzie zobowiązany do rezygnacji z produkcji broni atomowej. To oznacza pogorszenie sytuacji” – mówił Maas w rozmowie z ARD.

USA wycofa się z umowy

Prezydent Donald Trump poinformował, że USA wycofa się z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem. Zapowiedział, że „potężne sankcje" wobec Iranu wchodzą natychmiast w życie.

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa.