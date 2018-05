Szef MSZ Niemiec: Czujemy się nadal związani umową z Iranem

- Nasz cel jest jasny: czujemy się nadal związani porozumieniem nuklearnym, chociażby dlatego, że jest to zgodne z naszymi interesami politycznymi i bezpieczeństwa - powiedział szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w Berlinie. - Dlatego będziemy zabiegać o to, aby ta umowa miała przyszłość. Porozumienie stanowi pozytywny wynik długich i trudnych dyplomatycznych rokowań, a przede wszystkim jest (umową), która funkcjonuje - zaznaczył. Jak dodał, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Iran dotrzymuje warunków umowy.

Wzrost napięcia i utrata zaufania

Maas powiedział, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia z Teheranem może doprowadzić do wzrostu napięcia w świecie i grozi też utratą zaufania do międzynarodowych traktatów. - Chcemy temu przeciwdziałać, razem z europejskimi partnerami, aby nie dopuścić do niekontrolowanego zaostrzenia w regionie, który i tak jest wstrząsany kryzysami i konfliktami - mówił Maas.

Jednym głosem z Paryżem i Londynem

- Będziemy prowadzili rozmowy ze wszystkimi stronami. Razem z Francją i Wielką Brytanią będziemy mówili jednym głosem - podkreślił szef niemieckiej dyplomacji. Zapowiedział, że podejmie rozmowy także z innymi sygnatariuszami porozumienia nuklearnego. Maas stwierdził, że nie rozumie decyzji podjętej przez Trumpa. – Nie wiadomo, co zdaniem Waszyngtonu miałoby zastąpić obecne porozumienie - dodał.

Minister zaapelował do władz irańskich o rozwagę i dalsze przestrzeganie umowy nuklearnej. W najbliższych dniach trzeba będzie zachować „zimną krew”. Zapowiedział, że konieczna będzie analiza ekonomicznych skutków decyzji USA dla firm europejskich.

Donald Trump poinformował, że USA wycofa się z porozumienia nuklearnego z Teheranem

Maas przyznał, że irański program budowy rakiet balistycznych oraz udział Iranu w wojnie w Syrii są dla Unii Europejskiej powodem do niepokoju. Jego zdaniem tych problemów nie należy łączyć z umową nuklearną. Powstrzymanie spirali zbrojeń atomowych ma priorytet – zaznaczył.

W wywiadzie dla telewizji publicznej ARD we wtorek wieczorem (08.05.2018) Maas zaprzeczył, jakoby po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że jego kraj wycofa się z porozumienia z Teheranem, umowa stała się „martwa". „Jesteśmy w Europie zgodni co do tego, że chcemy dotrzymać warunków umowy, a Irańczycy prawdopodobnie też tego chcą. Musimy o tym rozmawiać” – powiedział Maas.

USA wycofa się z umowy

Prezydent Donald Trump poinformował, że USA wycofa się z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem. Zapowiedział, że „potężne sankcje" wobec Iranu wchodzą natychmiast w życie.

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa.