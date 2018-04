„SZ”: sprawca z Muenster opisał historię nieudanego życia

Jak podają w poniedziałek „Sueddeutsche Zeitung” oraz stacje telewizyjne WDR i NDR, Jens R. wysłał 29 marca za pośrednictwem Internetu list pożegnalny do swoich znajomych. „SZ” podkreśla, że zdaniem śledczych 48-letni mężczyzna nie działał z pobudek politycznych i nie miał kontaktów z islamistami.

Człowiek sukcesu

Jens R. był człowiekiem zamożnym, o czym świadczy fakt posiadania przez niego trzech mieszkań – jednego w Muenster i dwóch we wschodnich Niemczech. Zajmował się wzornictwem przemysłowym, a dzięki zaprojektowaniu cieszącej się popularnością lampy zarobił spore pieniądze.

W jednym z mieszkań, w Pirnie na terenie Saksonii, policja znalazła pismo będące zdaniem śledczych „klasyczną zapowiedzią samobójstwa”. Na 18 stronach Jens R. pisze o konfliktach z rodzicami, których wini za swoje kompleksy i załamania nerwowe oraz napady agresji i problemy z osobowością. Szczególny wpływ na jego zachowanie miała mieć „spartaczona operacja” kręgosłupa – pisze „SZ”.

Myśli samobójcze od dziecka

Z pisma wynika, że przyszły samobójca już w wieku siedmiu lat marzył o tym, by umrzeć. Dużo miejsca poświęcił okolicznościom nabycia pierwszego samochodu. Chciał, by był to używany Porsche, jednak rodzice nie spełnili jego prośby i kupili mu „nowego, szpetnego (Volkswagena) Polo”. By zapomnieć o zmartwieniach, „znieczulał się” alkoholem. W 2014 roku pojawił się w mieszkaniu rodziców i małą siekierą połamał meble.

Pismo zawierające historię niepowodzeń dołączone było do części rozesłanych 29 marca pięciostronicowych e-maili będących swoistym listem pożegnalnym sprawcy. W e-mailach nie ma jednak żadnej wzmianki o planowanym zamachu. Wręcz przeciwnie, przyszły sprawca pisze, że jeszcze nigdy nie użył przemocy wobec innych ludzi.

Problemy psychiczne

Jens R. był znany zarówno służbom opieki psychiatrycznej, jak i policji. Służby uważały go za chorego nerwowo i skłonnego do samobójstwa. Postępowania wdrażane z powodu gróźb, uszkodzenia mienia i ucieczki z miejsca wypadku umorzono. E-mail dotarł także do policji, która rozpoczęła poszukiwania Jensa R., jednak bez powodzenia. DPA pisze, że policja nie potwierdziła znalezienia pisma.

Jens R. w sobotę o godz. 15:27 wjechał samochodem kempingowym w tłum ludzi, znajdujących się na tarasie jednej z restauracji na starówce w Münster, zabijając dwie osoby: 51-letnią kobietę z powiatu Lüneburg i 65-letniego mężczyznę z powiatu Borken. Ponad 20 osób zostało rannych, część z nich ciężko. Po tym czynie kierowca kampera zastrzelił się.

Jacek Lepiarz, Berlin