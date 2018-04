Strategia niemieckiego MSW wobec imigrantów bez azylu: przyjazd, decyzja, powrót

Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) kolejny raz podkreślił, że chce forsować ostrzejszy kurs wobec imigrantów, którym nie przyznano w Niemczech azylu. „Jestem za większą surowością” – powiedział w rozmowie ze „Spieglem”. – Komu nie przysługuje prawo pobytu i nie chce on dobrowolnie wrócić do swojej ojczyzny, ten będzie otrzymywał tylko świadczenia rzeczowe, a nie pieniądze. Jednocześnie bawarski chadek zapowiedział, że będą większe nakłady na integrację osób, którym przyznano azyl.

– Nie obejdzie się bez integracji osób, którym wolno pozostać w Niemczech, inaczej nasze świadczenia socjalne będą aktywnym wsparciem imigracji – zaznaczył.

"przyjazd, decyzja, powrót"

W rozmowie z prasą odrzucił on zarzut, jakoby chciano zamykać osoby ubiegające się o azyl w planowanych przez niego tak zwanych 'ośrodkach detencyjnych' (Ankerzentren). – To tylko jakieś strachy – powiedział, wyjaśniając, że osoby ubiegające się o azyl mają obowiązek przebywania w wyznaczonym miejscu i będą otrzymywać świadczenia tylko wtedy, kiedy będą mieszkać w wyznaczonym miejscu.

Chodzi o to, żeby były one do dyspozycji urzędów i aby procedury można było przeprowadzić w ciągu kilku tygodni. Ośrodki te nie mogą być jednak zbyt duże, ponieważ mogłoby doprowadzić do problemów – wyjaśniał, dodając, że nie może przebywać w nich więcej niż 1000 osób. Odsyłanie osób bez prawa pobytu w Niemczech odbywać miałoby się samolotami czarterowymi a nie lotami rejsowymi.

Według informacji sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland, zaczerpniętych z wewnętrznych dokumentów berlińskiego MSW, resort wewnętrzny planuje stworzenie 40 ośrodków detencyjnych, tak zwanych Ankerzentren. „Anker” to akronim pojęć „Ankunft, Entscheidung, Rueckfeuhrung” (przyjazd, decyzja, powrót). Ośrodki takie mają być rozsiane po całym terytorium Niemiec i będą pozostawać w gestii krajów związkowych.

(dpa)