Spotkanie Macron-Merkel. Paryż i Berlin za budżetem strefy euro

Berlin i Paryż są za wspólnym budżetem krajów strefy euro. Oba kraje porozumiały się też co do odsyłania uchodźców do pierwszego kraju UE, w którym zostali zarejestrowani. To rezultaty spotkania Merkel-Macron w Berlinie.

Kanclerz Angela Merkel mówiła podczas konferencji prasowej o stworzeniu budżetu inwestycyjnego, który będzie służył wyrównywaniu różnic pomiędzy gospodarkami krajów strefy euro. Według prezydenta Emmanuela Macrona to będzie „prawdziwy budżet z przychodami i wydatkami”, choć na temat jego struktury trzeba będzie jeszcze rozmawiać z zainteresowanymi krajami. Budżet strefy euro za trzy lata Wspólny budżet ma powstać w 2021 roku. Do jego utworzenia dążyła przede wszystkim Francja, widząc w tym sposób na wspieranie poszczególnych krajów w sytuacjach kryzysowych. Macron mówił w przeszłości o setkach miliardów euro, zaś Merkel raczej o miliardach na „dolnym poziomie dwucyfrowym”. Kanclerz chce uniknąć tworzenia struktur równoległych do krajowych budżetów. Nowy budżet ma więc powstać w ramach istniejących budżetów poszczególnych krajów. Angela Merkel mówiła o otwarciu nowego rozdziału, wskazując na oświadczenie podpisane w Mesebergu w Brandenburgii. Będzie ono podstawą dalszych rozmów podczas szczytu UE w dniach 28-29 czerwca. – Potrzebujemy europejskich odpowiedzi – podkreślała szefowa niemieckiego rządu, wskazując na wyzwania międzynarodowe. Nowe życie wspólnej waluty Dotychczasowy Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), czyli uchwalony w 2011 stały mechanizm pomocy finansowej dla strefy euro, ma zostać przekształcony w europejski fundusz walutowy, by zapewnić walucie euro lepszą ochronę przed kryzysami finansowymi. – Rozpoczynamy drugi etap w życiu naszej wspólnej waluty – komentował Macron. Oboje przywódcy uzgodnili współpracę w reformowaniu Unii Europejskiej. Zdaniem Merkel Europa musi sobie znaleźć miejsce w świecie i odgrywać ważną rolę w obronie wartości, przekonań, dobrobytu, ochronie środowiska i pokoju. Kompromis w sprawie uchodźców Emmanuel Macron obiecał kanclerz Merkel wsparcie w sporze azylowym, który rozgorzał pomiędzy szefową rządu a jej ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem. Minister Seehofer oczekuje od kanclerz Merkel znalezienia „europejskiego rozwiązania” kwestii migrantów. O wspólnym wypracowaniu takiego rozwiązania zapewnił ją Emmanuel Macron. Francja i Niemcy uzgodniły, że będą odsyłać uchodźców do pierwszego kraju, w którym zostali oni zarejestrowani po przybyciu na terytorium UE. (dpa/sier)

