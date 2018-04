Spiegel“: Setki ekstremistów zabiegają o azyl w Niemczech

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) uznaje obecnie 1560 mężczyzn i kobiet za osoby zagrażające bezpieczeństwu państwa lub odgrywające ważną rolę wśród ekstremistów. 362 osoby z tej grupy złożyły wniosek o azyl polityczny w Niemczech – wynika z odpowiedzi niemieckiego rządu na interpelację klubu parlamentarnego FDP.

Rząd w Berlinie tłumaczy, że duża liczba osób niebezpiecznych jest skutkiem ruchów migracyjnych będących następstwem wojen w Syrii i Iraku. Jak podkreśla „Spiegel”, władze krajów związkowych oraz rząd federalny starają się o szybszą niż dotychczas deportację osób niebezpiecznych.

Od zamachu terrorystycznego w Berlinie w grudniu 2016 roku, dokonanego przez migranta z Tunezji, ministrowie spraw wewnętrznych zarządzili natychmiastową deportację 13 osób. Dziesięć z nich opuściło już terytorium Niemiec. Władze uprawnione są do podjęcia takiej decyzji w przypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa RFN.

Autor interpelacji, poseł FDP Stephan Thomae wezwał władze do bardziej konsekwentnych działań. „Nie wolno dopuścić, by liczba osób groźnych dla bezpieczeństwa nadal rosła, a liczba deportacji pozostawała na minimalnym poziomie” – powiedział.

W latach 2015 i 2016 do Niemiec przyjechało ponad milion migrantów z zamiarem ubiegania się o azyl. W zeszłym roku ich liczba spadła do ok. 180 tys.

Informacja ukazała się w piątek w wydaniu internetowym „Spiegla”. Wydanie papierowe tygodnika jest dostępne od soboty.

Jacek Lepiarz, Berlin