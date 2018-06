Spada liczba wniosków azylowych w UE. "Większa efektywność"

Od stycznia 2018 roku do urzędów wpłynęło 197.000 wniosków o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej. Informacje te podał w Brukseli w poniedziałek (18.06.) Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). To mniej niż w porównywalnych okresach poprzednich trzech lat, jednak nadal więcej niż przed rokiem 2014. Do krajów, z których najczęściej wywodzą się wnioskodawcy, należą Syria, Irak i Afganistan.

Europa szansą na bezpieczeństwo

Przez cały miniony rok „presja migracyjna na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej pozostawała wysoka”, zakomunikował Urząd.Napór migrantów uległ jednak zmniejszeniu przede wszystkim na trasach wiodących przez wschodnią i środkową część Morza Śródziemnego. Na szlaku wiodącym przez zachodnią część tego akwenu zanotowano „bezprecedensowy wzrost”.

Coraz mniej wniosków o azyl

Z danych EASO wynika, że w 2017 roku w całej Unii Europejskiej wniesiono 724.470 wniosków o ochronę międzynarodową. Liczba przypadków, które wciąż czekają na ostateczną decyzję, spadła w roku 2017 o 16 procent w stosunku do roku 2016 i wynosiła 954.000. „Odzwierciedla to niższą liczbę wniosków azylowych oraz większą efektywność w systemach azylowych państw członkowskichUE i we Wspólnym Europejskim Systemie Azylowym”, podsumowuje EASO.

EASO to agencja Unii Europejskiej z siedzibą na Malcie, której zadaniem jest wspomaganie praktycznej współpracy krajów UE w sprawach azylowych oraz w wypełnianiu przez nie zobowiązań udzielania ochrony uciekinierom.

epd/sier