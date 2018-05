Spór o komunię dla protestantów w niemieckim Kościele katolickim. "Od dawna praktykowane"

Prezes Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) Thomas Sternberg uważa dyskusję na temat udzielania komunii ewangelickim małżonkom katolików za zbyteczną. Przystępowanie takich mieszanych małżeństw do komunii od dawna dobrze funkcjonuje w Niemczech – powiedział Sternberg w wywiadzie dla rozgłośni Deutschlandfunk. Niedawna uchwała niemieckiego Episkopatu w tej sprawie jest jedynie kościelno-prawnym usankcjonowaniem tej praktyki – dodał. Dziś (3.05.18) niemieccy kardynałowie i biskupi prowadzili rozmowy w Watykanie na ten temat. Sam papież Franciszek nie wziął w nich udziału.

List do Watykanu

Większość niemieckich biskupów zadecydowała pod koniec lutego 2018, że udzielanie komunii ewangelickim małżonkom katolików będzie dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Siedmiu biskupów na czele z arcybiskupem Kolonii kardynałem Rainerem Marią Woelkim zwróciła się jednak z listem do Watykanu, wyrażając wątpliwości co do takiej regulacji.

Pomimo wzajemnego uznawania sakramentu chrztu Kościół katolicki i kościoły protestanckie nie uznają tak zwanej wspólnoty eucharystycznej. Powodem są różnice teologiczne sięgające po stronie protestanckiej czasów reformacji.

(EPD, KNA)