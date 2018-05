Spór o budżet RFN: resorty obrony i rozwoju chcą więcej

Przyjęty w środę (2.05.2018) przez nowy rząd Angeli Merkel budżet na ten rok nie przewiduje deficytu zgodnie z zasadą „czarnego zera” wprowadzonej przez poprzedniego ministra Wolfganga Schaeuble.

Wydatki w wysokości 341 mld euro i wpływy, głównie z podatków, mają być w pełni zrównoważone. Niemcy przestały się zadłużać cztery lata temu. Założenia budżetowe na następne cztery lata także nie przewidują długów. Dobra sytuacja finansów państwa doprowadzi do spadku w 2019 roku długu publicznego poniżej 60 proc. PKB, po raz pierwszy od 2002 roku.

Mniej długów, więcej inwestycji

– Niemcy znajdują się w dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej – powiedział Scholz w środę przedstawiając założenia budżetowe rządu. – Kierujemy się dewizą: mniej długów, więcej inwestycji – podkreślił polityk współrządzącej SPD.

Zapowiedział ulgi podatkowe dla osób o niskich i średnich zarobkach, zwiększenie funduszy na tanie budownictwo mieszkaniowe i pomoc osobom pozostającym przez dłuższy czas bez pracy, a także inwestycje w szybki internet i oświatę.

Wszyscy ministrowie zaakceptowali budżet na rok bieżący oraz założenia na kolejne cztery lata. Nie wszyscy członkowie rządu są jednak usatysfakcjonowani przyjętymi ustaleniami. Szefowa resortu obrony Ursula von der Leyen (CDU) i minister współpracy gospodarczej i rozwoju Gerd Mueller (CSU) zgłosili pisemne zastrzeżenia do budżetowych uzgodnień.

Wydatki na wojsko nadal niskie

Niemcy wydały w zeszłym roku na obronność 1,24 proc. PKB. W roku bieżącym budżet na wojsko wyniesie 38,5 mld euro, a w roku 2019 zwiększy się do 41 mld euro, czyli 1,3 proc. PKB. W latach następnych procentowy udział wydatków na Bundeswerę w budżecie ma ponownie spaść do 1,23 proc. PKB.

Niemcy zobowiązały się, zgodnie z zaleceniem NATO, do zwiększenia wydatków na armię do 2 proc. PKB do roku 2024. Rzecznik rządu Steffen Seibert zapewnił, że Merkel uważa ten cel nadal za obowiązujący. Berlin jest ostro krytykowana przez prezydenta USA Donald Trumpa za zbyt niski budżet na wojsko.

Wielu polityków SPD ma zastrzeżenia do zwiększania funduszy na wojsko, preferując skierowanie większych środków na pomoc humanitarną i rozwój gospodarczy. Planowane środki na rozwój gospodarczy krajów rozwijających mają w 2019 roku wynieść 0,47 proc. PKB – mniej niż postulowany przez ministerstwo cel 0,7 proc. „Środki, którymi dysponujemy, nie pozwalają Niemcom na wywiązanie się z zobowiązań wobec świata” – powiedział szef resortu rozwoju Mueller.

Merkel spokojna

Merkel zbagatelizowała sprzeciw ministrów. – Podczas prac nad budżetem składane są czasami pisemne zastrzeżenia – powiedziała szefowa rządu. Jak podkreśliła, wszyscy ministrowie zaakceptowali budżet. Projekt trafi teraz do parlamentu. Budżet ma zostać uchwalony przed przerwą wakacyjną.

Jacek Lepiarz, Berlin