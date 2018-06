Spór azylowy przesłania inne ważne problemy

Zdaniem wychodzącego w czwartki tygodnika Die Zeit problemy napływu migrantów oraz ich integracji przez bardzo długi czas pozostawały niedocenione zarówno przez polityków jak i całe społeczeństwo. Obecna „fiksacja” na tym temacie wpisuje się w program populistów i spycha na drugi plan inne ważne tematy, takie jak wojna handlowa, polityka klimatyczna, rosnące czynsze czy opieka nad starszymi ludźmi. „Weźcie się w garść! Potrzebujemy rozwiązań, a nie przeciągania liny!” – tak powinien zabrzmieć apel z umiarkowanych kręgów społeczeństwa.

Die Welt uważa, że CSU – bawarska „siostra“ CDU, prowadzi ryzykowną grę, za którą nie będzie nagrody w sondażach. „Niemcy chcą harmonii i alergicznie reagują na kłótnię”, pisze gazeta, podkreślając, że są też w stanie szybko o tym zapomnieć, jeśli tylko spór doprowadzi do rozsądnego rozwiązania. Zdaniem Die Welt, partia CSU powinna się uczyć od Macrona pracy nad wizerunkiem. W rzeczywistości bowiem Francja już od dawna tak ostro postępuje z uchodźcami, że nawet CSU by się tak daleko nie posunęła.

Frankfurter Allegemeine Zeitung krytykuje premiera Bawarii Markusa Södera za jego spotkanie z austriackim premierem w sprawie napływu migrantów. Söder jest wprawdzie premierem, ale jedynie kraju związkowego i „nie jest jego zadaniem uprawianie polityki zagranicznej i nie powinien on zza granicy, nawet jeśli chodzi o bliski i zaprzyjaźniony kraj, krytykować kanclerz Merkel”, pisze gazeta i napomina, że wierność wobec rządu to „podstawa federalnego porządku”.

„Merkel chce sprawiać wrażenie silnej szefowej rządu, która trzyma kurs na Europę”, pisze Reutlinger General-Anzeiger, podkreślając, że w istocie rzeczy jest ona sterowana przez ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Dwustronne porozumienia z krajami dotyczące odsyłania uchodźców to jest to, czego chciałby Seehofer, wobec tego wszyscy trzymają kciuki, by Angeli Merkel się to udało. „To ostatni start, zanim w Niemczech i w Europie dojdzie do politycznej dewastacji”.