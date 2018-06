Sondaż: Merkel nadal najpopularniejszym politykiem w Niemczech

„Piłka nożna, to gra, podczas której 22 graczy biega po boisku i w efekcie wygrywają Niemcy” – stwierdził swego czasu sfrustrowany angielski piłkarz Gary Lineker. Rzeczywiście, reprezentacja Niemiec chce bronić w Rosji swojego tytułu mistrza świata. Ale tylko 42 procent Niemców uważa, że misja ta się powiedzie – wynika z najnowszego badania opinii publicznej Deutschland Trend przeprowadzanego cyklicznie na zlecenie telewizji ARD i niemieckich gazet.

Sondaż został przeprowadzony we wtorek i środę, kiedy nic nie wskazywało jeszcze na eskalację konfliktu, jaki wybuchł w chadecji w związku z polityką azylową rządu. Głównym punktem spornym między CDU i CSU jest pytanie, czy migranci, którzy złożyli wniosek o azyl w innym kraju unijnym, mają być odsyłani z powrotem już na granicy Niemiec.

Gros Niemców za deportacjami

Pytania dotyczące niemieckiej polityki azylowej postawił także przeprowadzający sondaż instytut badania opinii publicznej „Infratest dimap”. I tak większość, bo 86 procent Niemców opowiada się za konsekwentną deportacją migrantów, których wniosek o azyl został odrzucony.

Postępowanie z uchodźcami

Zdaniem 69 procent uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl nie powinny otrzymywać pieniędzy, tylko świadczenia rzeczowe. Ponad połowa ankietowanych uważa, że osobom bez dokumentów powinno się odmawiać wjazdu na teren Niemiec. Takiego zdania jest 64 proc. zwolenników chadecji i 59 proc. zwolenników SPD. Niezależnie od sympatii politycznych opcję tę preferuje 62 proc. Niemców.

Planowane przez szefa MSW Horsta Seehofera ośrodki detencyjne akceptuje 61 proc. społeczeństwa, 31 proc. je odrzuca. Za otwarciem takich ośrodków opowiadają się zwłaszcza zwolennicy CDU/CSU – 74 proc. Wyborcy stawiający na socjaldemokratów mają tu podzielone zdanie.

Niezadowalająca praca rządu

Niemieccy wyborcy raczej krytycznie oceniają pracę rządzącej koalicji CDU/CSU i SPD. W czerwcu 43 proc. badanych było z niej mało zadowolonych, a 20 proc. niezadowolonych. Tylko dwa procent uznało, że jest „bardzo zadowolona“, a 35 proc. „zadowolona“ – ogólnie jednak stopień usatysfakcjonowania pracą rządu wzrósł w stosunku do maja o trzy punkty procentowe.

Mimo wszelkiej krytyki Angela Merkel pozostaje najbardziej popularną polityk w Niemczech. Co drugi obywatel Republiki Federalnej jest z niej zadowolony.

Popularność niemieckich polityków

Na drugim miejscu w rankingu najbardziej popularnych polityków plasuje się szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas (SPD) – jego praca satysfakcjonuje 46 proc. Niemców, o 3 punkty procentowe więcej niż w kwietniu. Kolejne miejsca zajmują minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) z 44 proc. i minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) – z 43 proc. poparciem.

Gdyby w niedzielę były wybory do Bundestagu…

… CDU i CSU uzyskałyby 31 proc. głosów, SPD niezmiennie 18 proc., co wskazuje na dość stabilne nastroje polityczne w Niemczech, pomimo wszelkich zawirowań w kraju i za granicą. Na AfD oddałoby swe głosy 15 proc. wyborców, na Zielonych 13 proc., a na liberałów (FDP) 8 proc. Nieco lepiej niż w maju wypadła w czerwcu partia "Lewica" – w wyborach parlamentarnych oddałoby na nią swój głos 10 proc. wyborców.

Gdyby w niedzielę były wybory do Bundestagu...

Kanclerz Merkel jest znana z tego, że jest fanem niemieckiej reprezentacji piłkarskiej. Stało się już tradycją, że przed wyjazdem piłkarzy na mundial, odwiedza ich w obozie treningowym. Zrobiła to i tym razem. Nie wypowiedziała się jeszcze natomiast, czy pojedzie na mecze niemieckiej jedenastki. Merkel była i na mundialu w Brazyli, i w Afryce Południowej. W przypadku Rosji rząd na przykład Wielkiej Brytanii uznał, że ze względu na łamanie praw człowieka w Rosji nie pojedzie na mistrzostwa świata. Niemieckie społeczeństwo jest tu innego zdania. Tylko 26 proc. badanych uznało, że kanclerz i niemieccy ministrowie powinni się trzymać z daleka od mundialu w Rosji, 69 proc. uważa, że byłoby to niestosowne.

Podzielone są natomiast zdania dotyczące przyznania Rosji roli gospodarza piłkarskich mistrzostw świata. 42 proc. Niemców uważa, że z racji łamania praw człowieka i ograniczania wolności prasy Rosja nie powinna gościć mundialu. Tylko nieco więcej, bo 45 proc. jest zdania, że zaproszenie do Rosji piłkarzy i kibiców było słuszną decyzją.

Czy piłka może się przyczynić do politycznego odprężenia?

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję po aneksji przez nią Krymu 59 proc. Niemców uważa za stosowne, 34 proc. jest przeciwnego zdania. Zdecydowanie bardziej krytycznie Niemcy postrzegają prezydenta Rosji Władimira Putina: 76 proc. uważa, że jest on gotowy sięgnąć po każdy środek, byle tylko przeforsować rosyjskie interesy.

Trzymanie się niemieckich polityków z daleka od mundialu w Rosji jest: stosowne - 26 proc. / niestosowne - 69 proc.

37 proc. badanych rozumie, że Rosja może się czuć zagrożona przez Zachód, co oznacza spadek o 11 punktów procentowych w stosunku do kwietnia br. Jeszcze większe zrozumienie dla stanowiska Rosji wykazują mieszkańcy wschodnich Niemiec – 45 proc. Większość Niemców natomiast uważa, że mimo wszystko rządy zachodnich państw i Rosji powinny z sobą więcej rozmawiać. Podobnie jak w kwietniowym badaniu dziewięciu z dziesięciu obywateli RFN jest zdania, że Rosja powinna bardziej zabiegać o dialog z Zachodem. 88 proc. uważa, że także Zachód jest zobowiązany do zintensyfikowania dialogu z Rosją.

Szczyt USA-Korea Płn.: więcej niż tylko show?

Badacze opinii publicznej zapytali też Niemców o zdanie na temat spotkania w miniony wtorek w Singapurze Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Czy było to ich zdaniem tylko celebrowane z pompą show, czy historyczny uścisk dłoni przywódców USA i Korei Północnej może mieć pozytywne skutki dla świata?

Tylko 3 proc. uważa, że urzeczywistnienie deklaracji ze szczytu w Singapusze jest prawdopodobne

Wyraźna większość – 84 proc. pochwala spotkanie obydwu polityków. Tylko jednak 23 proc. uważa za prawdopodobne, że podpisana w Singapurze deklaracja o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego zostanie w następnych latach wcielona w życie. Aż 72 proc. nie wierzy w realizację tych zamierzeń.

Nawet, jeżeli Niemcy pozytywnie oceniają spotkanie w Singapurze, mają bardzo krytyczne zdanie na temat polityki zagranicznej Donalda Trumpa: 84 proc. obawia się, że jeszcze zaostrza ona międzynarodowe konflikty, a 74 proc. jest przekonana, że jego polityka zagraża pokojowi i bezpieczeństwu na świecie.