Sondaż: AfD mało popularna wśród katolików

Według badań instytutu demoskopii z Allensbach AfD popularna jest wśród 3-4 proc. praktykujących chrześcijan. Wśród niepraktykującym lub niewierzących AfD może liczyć odpowiednio na poparcie 16 względnie 23 proc. ankietowanych. - W AfD jest bardzo niewielu katolików - potwierdza ks. prałat Karl Jüsten, katolicki kapelan Bundestagu, w rozmowie z DW. - Niewielu katolików głosuje też na tę partię. Wielu z nich nie czuję się w tej partii u siebie - dodaje.

W grupie praktykujących chrześcijan AfD jest znacznie bardziej popularna wśród protestantów niż katolików. – Kościół katolicki jest potężnym bastionem przeciwko prawicowemu populizmowi – skomentował katolicki publicysta i politolog Andreas Püttmann w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną (KNA). Jego zdaniem wypowiedzi kardynałów Marxa i Woelkiego oraz samego papieża Franciszka nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do stanowiska Kościoła w tej kwestii. Jednocześnie Püttmann skrytykował zaproszenie rzecznika AfD ds. polityki wyznaniowej na dyskusję panelową w czasie tegorocznego zjazdu katolików w Monastyrze (Münster). – To nie tylko całkowicie nieprzyzwoite, to coś obscenicznego – powiedział Püttmann. Zamiast jednoznacznego zdystansowania się organizatorzy popełnili kardynalny błąd – skrytykował publicysta.

KNA / Bartosz Dudek