Robert Lewandowski chce odejść. Problem dla Bayernu

To „Lewy” jest filarem ataku Bayernu Monachium, wokół niego rozwija się taktyka gry. 41 goli strzelił w ubiegłym sezonie, z czego 29 w samej Bundeslidze. Jego skuteczność robi wrażenie na przeciwniku i imponuje. Robert Lewandowski jest graczem, z którego zastąpieniem będzie miał problem nawet Bayern Monachium. A to właśnie czeka monachijski klub. Lewandowski chce odejść – poinformował jego agent Pini Zahavi. „Robert czuje, że potrzebuje zmiany i nowych wyzwań w swojej karierze. Władze Bayernu zostały o tym poinformowane” – powiedział Zahavi w wywiadzie dla „Sport Bild”. Dodał, że motywem 29-letniego polskiego napastnika „nie są ani pieniądze, ani konkretny klub, bo prawie wszystkie najlepsze kluby chciałyby mieć najlepszego napastnika na świecie” – stwierdził agent Lewandowskiego, który aranżował już m.in. warty 222 mln euro transfer Brazylijczyka Neymara do Paris Saint-Germain.

Zgoda na transfer jeszcze latem

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem kończy się dopiero w 2021 r., ale – jak poinformował Zahavi – chce zgody na transfer jeszcze latem tego roku. Zahavi doradza Lewandowskiemu od kilku miesięcy. W lutym 2018 „Lewy” zerwał współpracę ze swoim dotychczasowym agentem Cezarym Kucharskim, który aranżował transfer z Borussii Dortmund do Bayernu. Teraz napastnik ma nadzieję na przychylność szefów Bayernu Uli Hoenessa i Karla-Heinza Rummenigge. „Każdy w kierownictwie FC Bayern ma za sobą wielką karierę i powinien zrozumieć jego sytuację” – skomentował Zahavi.

Trzy kluby zainteresowane „Lewym"

FC Bayern nie chciał skomentować doniesień na temat Lewandowskiego. Rummenigge oświadczył jednak ostatnio: – Wiemy, że mamy Roberta Lewandowskiego. Nikt się nie musi martwić. Również w przyszłym roku będzie grał tutaj, w Monachium – stwierdził. Dzięki 29 bramkom w ubiegłym sezonie Lewandowski po raz trzeci został królem strzelców Bundesligi. Jednak spekulacje na temat transferu napastnika nie kończyły się.

Pini Zahavi: Robert czuje, że potrzebuje zmiany i nowych wyzwań w swojej karierze

Jak donosi „Sport Bild” Real Madryt powstrzymał się od zaangażowania „Lewego” po jego dwóch bezbramkowych meczach w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi. Ale Lewandowskim interesują się rzekomo Paris Saint-Germain z nowym trenerem Thomasem Tuchelem (były trener Borussii Dortmund), FC Chelsea i Manchester United.

Następca światowej klasy

Po odejściu Lewandowskiego Bayern Monachium z nowym trenerem Niko Kovacem potrzebuje zmiany na pozycji środkowego napastnika. Również tutaj Zahavi chce odegrać centralną rolę. Według „Sport Bild” oferuje on Bayernowi pomoc w poszukiwaniu następcy. Umowa ma zawierać opłatę transferową i dodatkowego napastnika – następcę Lewandowskiego. Paris Saint-Germain miałby na taki wypadek Argentyńczyka Edinsona Cavaniego, w Chelsea do dyspozycji byłby Alvaro Morata, który po sezonie bez gwarantowanego stałego miejsca pewnie zgodziłby się na transfer. W Bundeslidze tylko Timo Werner z Lipska ma potencjał światowej klasy.

(sid,dpa /dom)