Reportaż w ZDF: Rząd PiS odcina się co prawda od skrajnej prawicy, ale korzysta z jej ideologii

„Wrogość wobec islamu jest postawą typową dla wszystkich prawicowo-populistycznych partii w Europie. Granica między nimi a radykalnymi nacjonalistami często ulega zatarciu. Przykładem jest Polska. Rządząca tam partia PiS co prawda dystansuje się od radykalno-prawicowych grup, lecz równocześnie wykorzystuje ich ideologię” – powiedziała we wprowadzeniu do materiału o Polsce dziennikarka ZDF Antje Pieper.

7-minutowy reportaż Natalie Steger wyemitowany został w środę wieczorem w ramach audycji „Auslandsjournal”. Autorka rozpoczyna swój materiał zdjęciami maszerujących z pochodniami członków Młodzieży Wszechpolskiej podczas ich pobytu na Jasnej Górze.

„Chcemy bronić Europy przed tym, co ją niszczy: nihilizmem, hedonizmem, zanikiem chrześcijańskich wartości, na których jest zbudowana Europa” – powiedział ZDF jeden z uczestników spotkania, Szymon Wiśniewski. W innej wypowiedzi, działacz MW zarzuca Unii Europejskiej, że szkodzi Polsce.

Steger przytacza też fragmenty kazania ks. Romana Kneblewskiego podczas mszy dla pielgrzymów w kaplicy na Jasnej Górze. „Nacjonalizm stanowi cnotę umiłowania własnego narodu”, „Pan Bóg powołał nas do bycia Polakami” i „Nie wolno nam naszej kultury, tożsamości, przekonań zamienić na jakiś pogański chlew” – mówił podczas nabożeństwa duchowny, cytowany przez ZDF.

Steger zastrzega, że Młodzież Wszechpolska liczy zaledwie 3 tys. członków i znajduje się na marginesie życia politycznego w Polsce. Pomimo tego, ekstremiści „zatruwają – jej zdaniem - atmosferę społeczną” w kraju.

„PiS oficjalnie krytykuje radykalnych nacjonalistów, lecz ma z nimi wspólne tematy” – ocenia autorka reportażu. Przypomina, że podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku Jarosław Kaczyński nie szczędził wysiłków, aby przedstawić uchodźców jako zagrożenie dla Polski.

Autorka przytacza często cytowany fragment wypowiedzi Kaczyńskiego, gdy mówił on o zagrożeniach przenoszenia chorób przez migrantów. „Różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, a mogą tutaj być groźne” – powiedział wówczas prezes PiS. Takie wypowiedzi są „wodą na młyn nacjonalistów” – ocenia autorka.

„Obecnie rządzącej koalicji przychodzi coraz trudniej dystansowanie się (od środowisk skrajnych), ponieważ od pewnego czasu można zaobserwować zbliżenie, wręcz flirt z bardzo prawicową stroną” – powiedział ZDF socjolog Andrzej Rychard.

„Polskie organizacje nacjonalistyczne w rodzaju ONR gardzą wszystkim, co obce” – mowi Steger. Na poparcie swej tezy przytacza opinie działaczy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, którzy skarżą się na rosnącą wrogość i powtarzające się ataki motywowane nienawiścią.

„Historia Polski dzieli się na okres przed 2015 rokiem, i po tej dacie” – mówi Jordańczyk Ahmad Alattel . ZDF cytuje dominikanina Pawła Gużyńskiego: „Części polskiego Kościoła pasuje linia nacjonalistyczna. Dlatego niektórzy księża przygarniają te grupy, nie przejmując się tym, że mają one faszystowskie poglądy”.

Reportaż kończą nocne zdjęcia z Jasnej Góry, przedstawiające Wszechpolaków w kłębach dymu z pochodni i rac, skandujących nacjonalistyczne hasła.

„Ci, którzy wznoszą te hasła, są częścią przyszłości Polski” – zauważa w konkluzji autorka.