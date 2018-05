Rektor Viadriny: nie unikamy krytycznych pytań o Polskę

„Viadrina nazwana została Uniwersytetem Europejskim, idea europejska jest mitem założycielskim uczelni. Zależy mi na tym, by ten aspekt znalazł się na pierwszym miejscu, szczególnie teraz, gdy Europa przeżywa trudny czas” – powiedziała Blumenthal w rozmowie opublikowanej w czwartek (10.05.2018) w internetowym wydaniu "Tagesspiegla".

„Konkretna niemiecko-polska współpraca”

Za równie ważne zadanie uznała wkład Viadriny w rozwój miast po obu stronach Odry: Frankfurtu i Słubic oraz okolicznych regionów.

Pytana o napięcia w relacjach polsko-niemieckich, do których doszło zdaniem redakcji po objęciu władzy przez PiS, Blumenthal podkreśliła, że właśnie w trudnych czasach współpraca między uczelniami nabiera szczególnego znaczenia.

„To tutaj istnieje miejsce dla bezpośrednich kontaktów, dla dialogu, a także dla krytycznej wymiany poglądów” – podkreśliła pani rektor.

Dzięki Viadrinie Frankfurt nad Odrą zyskał na znaczeniu

Jak dodała, w Collegium Polonicum w Słubicach, placówce prowadzonej wspólnie przez Viadrinę i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma miejsce „konkretna niemiecko-polska współpraca”. „Współpraca realizowana jest nie tylko podczas publicznych wydarzeń, lecz także w mniej oficjalnych rozmowach, gdzie istnieje możliwość stawiania bardziej krytycznych pytań”- wyjaśniła Blumenthal.

„Kod genetyczny” Viadriny

Współpraca niemiecko-polska jest zdaniem Blumenthal „kodem genetycznym” Viadriny. Uczelnia rozwija też współpracę z Ukrainą. Jej zdaniem istnieje możliwość rozbudowy „funkcji pomostowej” frankfurckiej uczelni jako łącznika Zachodu i Wschodu.

Nowa rektor potwierdziła, że trwają prace nad utworzeniem wspólnego fakultetu z uniwersytetem poznańskim. Od stycznia pełnomocnikiem Viadriny jest Juergen Neyer. „Od tego czasu włożyliśmy dużo energii w rozwój tego projektu, przeprowadziliśmy liczne rozmowy. Będziemy kontynuować te działania” – zapowiedziała.

Blumenthal przyznała, że liczba polskich studentów maleje. Zapowiedziała, że będzie zachęcała Polaków do podjęcia studiów we Frankfurcie, choć „nie będzie to łatwe”.

W środę (9.05.2018) Blumenthal została wybrana na rektora Viadriny. W głosowaniu poparł ją cały, liczący 12 członków senat uczelni. 47-letnia politolożka była ostatnio dziekanem wydziału kulturoznawstwa i nauk społecznych Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

W semestrze zimowym 2017/2018 na Viadrinie studiowało ponad 6,5 tys. studentów. Niemal jedna czwarta to obcokrajowcy, w tym 503 Polaków. Trzy lata temu wśród 6,4 tys. studentów było 665 Polaków.