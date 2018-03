Rekordowe wydatki na zasiłek rodzinny w RFN. Najwięcej trafia do Polski | Społeczeństwo | DW | 21.03.2018

Federalna Agencja Pracy (BA) przekazała w ubiegłym roku na zagraniczne konta blisko 343 mln euro zasiłku rodzinnego. Jest to zasiłek na dzieci (Kindergeld) wypłacany pracującym w Niemczech obywatelom UE. Zasiłek przysługuje także w przypadku, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech.

Od 2010 r. suma tych świadczeń wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Poza granice Niemiec przekazano wówczas 35,8 mln euro. Informację tę podały w środę (21.03.2018) gazety należące do sieci RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) powołując się na dane BA. Agencja udostępniła je w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne klubu AfD w Bundestagu.

Kindergeld dla 103 tys. dzieci w Polsce

W grudniu 2010 r. zasiłek rodzinny został wypłacony blisko 62 tys. dzieci żyjących za granicą. Siedem lat później, w 2017 r. było to już prawie 215,5 tys. dzieci. Większość z nich żyje w Polsce (103 tys.) oraz Chorwacji i Rumunii (każdorazowo 17 tys.). BA przekazała ponadto zasiłek rodzinny 34 tys. niemieckich dzieci żyjących za granicą.

Suma zasiłków rodzinnych wypłacanych za granicę zmniejszyła się natomiast w 2017 r. w porównaniu do 2016 r., kiedy BA przekazała jeszcze 414 mln euro na zagraniczne konta.

Zgodnie z prawem obywatele Unii Europejskiej, którzy pracują w Niemczech, są w tym czasie uprawnieni w tym kraju do pobierania zasiłku rodzinnego – także w przypadku, gdy dziecko nie mieszka w Niemczech, tylko np. w Polsce. Były minister finansów Wolfgang Schäuble (CDU) chciał to zmienić. Rok temu przedłożył projekt ustawy, zgodnie z którą wysokość zasiłku rodzinnego wypłacanego cudzoziemskim pracownikom z UE, miała być dostosowana do kosztów utrzymania w kraju pochodzenia. Zmianie tej sprzeciwiła się jednak Komisja Europejska.

FDP: „Nie ma żadnego systematycznego nadużycia”

Poseł do Bundestagu w ramienia Alternatywy dla Niemiec René Springer domaga się teraz, by zasiłek rodzinny dla pracujących w Niemczech obywateli UE albo obciąć albo go w ogóle nie płacić.

„Nie sposób wytłumaczyć niemieckim podatnikom, dlaczego miesiąc po miesiącu mają płacić na np. bułgarskie dzieci, które żyją w Bułgarii” – powiedział Springer gazetom RND. „Rząd federalny nie jest nawet zdolny do tego, by dopasować zasiłek rodzinny dla cudzoziemskich dzieci za granicą do kosztów utrzymania w ich ojczyznach” – argumentował polityk AfD.

Sprzeciwia się temu rzecznik ds. dzieci i polityki rodzinnej klubu parlamentarnego FDP Matthias Seestern-Pauly. „Kolejny raz poprzez kłamliwe wypowiedzi świadomie próbuje się wzbudzić wrażenie, że ma miejsce systematyczne nadużywanie świadczeń socjalnych. Tak się jednak nie dzieje” – podkreślił polityk partii liberałów.

Elżbieta Stasik / dpa