Raport: brak specjalistów zaniża niemiecki PKB

Według raportu opublikowanego przez Instytut niemieckiej Gospodarki (IW) na niemieckim rynku pracy brakuje ok. 440 tys. fachowców. "Jeśli przedsiębiorstwom udałoby się pokryć brak wykwalifikowanych rąk do pracy, mogłoby to zwiększyć niemiecki PKB o 0,9 procent, czyli o 30 mld euro" – napisali autorzy raportu. Braki na tym polu są jednym z powodów niższych inwestycji oraz niższej podaży.

Na podstawie ankiety, w której udział wzięli przedstawiciele 24 tys. firm, Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) obliczyła, że w dalszej perspektywie czasowej nieobsadzonych pozostanie 1,6 mln etatów. Przedstawiciele niemieckiej gospodarki już od dawna skarżą się na ten problem. Z tego powodu rządząca Niemcami koalicja partii chadeckich i socjaldemokratów zobowiązała się uatrakcyjnić warunki pracy dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, którzy chcieliby podjąć pracę w Niemczech.

Według prognozy IW niemiecki PKB wzrośnie w 2018 r. o 2 proc. Prognoza rządowa jest bardziej optymistyczna i zakłada wzrost o 2,4 proc.

Reuter / Bartosz Dudek

