Rabin Walter Homolka „Człowiekiem pojednania”

W niedzielę (10.06.2018) w kościele akademickim św. Anny w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody „Człowieka Pojednania”. Otrzyma ją rabin Walter Homolka, rektor kształcącego rabinów seminarium im. Abrahama Geigera w Poczdamie. Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała Homolkę doceniając jego działania na rzecz rozbudzania wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim oraz wzmocnienia sąsiedzkich więzów między Polską i Niemcami.

Rabin Walter Homolka wykłada współczesną żydowską filozofię religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego na Uniwersytecie Poczdamskim. Z jego inicjatywy powstał program „DialogPerspektiven” dla szczególnie uzdolnionych studentów z instytutu Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk oraz doszło do współpracy między Szkołą Teologii Żydowskiej na Uniwersytecie w Poczdamie oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Poza tym rabin Homolka należy do grupy roboczej „Żydzi i Chrześcijanie” przy Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików oraz do kuratorium Stowarzyszenia dla Chrześcijańsko-Żydowskiej Współpracy.

Nagroda „Człowiek Pojednania” jest porównywana do Medalu im. Bubera i Rosenzweiga przyznawanego przez Stowarzyszenie dla Chrześcijańsko-Żydowskiej Współpracy przy inauguracji Tygodnia Braterstwa.

