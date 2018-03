Przypuszczalni wspólnicy Anisa Amriego zatrzymani we Włoszech

Podczas przeprowadzonej w czwartek (29.03.2018) obławy włoska policja zatrzymała domniemanych wspólników Anisa Amriego, który w grudniu 2016 dokonał zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Według informacji włoskiej policji w Rzymie i pobliskiej Latinie aresztowanych zostało pięciu podejrzanych. Szeroko zakrojona obława miała też miejsce w Viterbo, Casercie, Materze i Neapolu.

Zatrzymani mają należeć do sieci terrorystycznej, z którą utrzymywał kontakty zamachowiec Amri. Jeden z mężczyzn miał załatwić Amriemu dokumenty, dzięki którym mógł on wjechać do Niemiec. Wszyscy zatrzymani pochodzą z Tunezji. Jak donoszą włoskie agencje prasowe, podejrzani są o aktywny udział w międzynarodowym terroryzmie, sieci nielegalnej imigracji i o fałszowanie dokumentów.

Podwyższone środki bezpieczeństwa

W minionych dniach przeprowadzono we Włoszech szereg akcji antyterrorystycznych. Ministerstwo spraw wewnętrznych jeszcze zwiększyło po nich i tak już wysoki stopień czujności w kraju. W środę został zatrzymany w Turynie domniemany dżihadysta tzw. Państwa Islamskiego (IS). Jak ustalono w toku śledztwa, pochodzący z Maroka Elmahdi Halili informował się między innymi, jak dokonać zamachu terrorystycznego przy użyciu ciężarówki. Wobec dalszych 13 osób prowadzone jest śledztwo.

Szef turyńskiej policji Francesco Messina po aresztowaniu dżihadysty IS: „Musieliśmy działać błyskawicznie”

Inny domniemany dżihadysta został aresztowany pod zarzutem nawoływania dzieci do samobójczych zamachów terrorystycznych. Aresztowany kierował islamskim centrum kultury w Foggii w regionie Apulia.

W związku z zagrożeniem terrorystycznym w Rzymie obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Podczas Wielkiego Tygodnia jeszcze bardziej wzmocnione zostały patrole w Koloseum i na Placu Świętego Piotra, gdzie pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się uroczystości wielkanocne.

Zamachowiec z Berlina, Anis Amri zginął podczas strzelaniny pod Mediolanem

Przez Włochy do Berlina

19 grudnia 2016 Anis Amri dokonał w Berlinie zamachu terrorystycznego wjeżdżając ciężarówką w tłum na jarmarku bożonarodzenowym. Zginęło 12 osób. Krótko potem został zastrzelony przez włoską policję pod Mediolanem podczas ucieczki.

Urodzony w Tunezji terrorysta przybył najpierw drogą morską do Włoch, gdzie spędził kilka lat w więzieniu. Tam miał się zradykalizować. Włoskie służby bezpieczeństwa już przez dłuższy czas badają sieć kontaktów Amriego.

Elżbieta Stasik / tagesschau.de