Przewodniczący Bundestagu: Antysemityzm rośnie na skutek potężnej imigracji

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble ostrzega przed nasilaniem się antysemityzmu w RFN na skutek imigracji. – Antysemityzm nie jest co prawda wyłącznie muzułmańskim problemem, ale teraz zjawisko to nasila się także przez imigrację i przez nienawiść do Izraela, podżeganą przez radykalne siły w świecie islamskim – powiedział Schäuble w rozmowie z dziennikarzami grupy medialnej Funke.

"Stress test dla demokracji"

Coraz większe są obawy, że „radykalni muzułmanie w Europie szerzą nieracjonalną nienawiść do Żydów, wyrosłą na gruncie antysyjonizmu – powiedział przewodniczący niemieckiego parlamentu, zaznaczając, że ma to miejsce szczególnie we Francji, choć także i w Niemczech. Ukazuje to, jak wielkim zadaniem dla wolnych społeczeństw jest „utwierdzanie takich zdobyczy jak tolerancja i wolność religijna w warunkach szybkich zmian i potężnej migracji” – zaznaczył chadecki polityk. Jest to wielkim stress testem dla zachodnich demokracji, sprawdzianem ich wytrzymałości.

Przewodniczäcy Bundestagu podkreślił też, że we wspólnotach muzułmańskich jest wiele osób, które przejawiają duże zaangażowanie w walce z antysemityzmem.

Berlin: muzułmańscy demonstranci symbolicznie palą flagę Izraela, 10.12.2017

„Islam jest częścią Niemiec”

Nawiązując do debaty o roli islamu w Niemczech, Schäuble przeciwstawił się wypowiedziom nowego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU), który stwierdził, że islam nie jest integralną częścią Niemiec.

– Nie możemy odwrócić biegu historii. Wszyscy muszą przyjąć do wiadomości, że islam stał się integralną częścią naszego kraju. Muzułmanie muszą tylko zrozumieć, że żyją w kraju, który nie jest nacechowany tradycjami muzułmańskimi – podkreślił Schäuble – a reszta społeczeństwa musi zaakceptować, że w Niemczech żyje coraz więcej wyznawców islamu.

Małgorzata Matzke (AFP)