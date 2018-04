Prognozy dla Niemiec: wzrost gospodarczy stabilny

Eksperci spodziewają się, że wzrost gospodarczy w Niemczech wyniesie w tym roku 2,2 procent, a w przyszłym 2 procent. Tak wynika ze wspólnej prognozy przedstawionej w czwartek (19.04.2018) w Berlinie przez wiodące instytuty gospodarcze. Jeszcze jesienią analitycy spodziewali się, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 2 procent, a przyszłoroczny 1,8 procent. Jak czytamy w dokumencie, niemiecki eksport nadal korzysta na ożywieniu światowej gospodarki. Poza tym konsumpcja w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie.

Niemieckie firmy narzekają, że brakuje im rąk do pracy

Przyszłość nie jest jednak wolna od ryzyka. – Dostępne zasoby ogólnogospodarcze stopniowo będą się wyczerpywać – powiedział Timo Wollmershaeuser z instytutu Ifo. Wiele firm pracuje na bardzo wysokich obrotach i coraz bardziej narzeka na brak rąk do pracy. Ryzyko stanowi też ewentualny konflikt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył ekspert.

Dyskusja o cłach psuje atmosferę

Eskalacja sporu w sprawie ceł może – zdaniem ekonomistów – wyraźnie osłabić światowy handel i w dłuższej perspektywie przyhamować wzrost gospodarki światowej. Aby to tego doszło, nie trzeba czekać na faktyczne zamknięcie niektórych rynków. – Już sama dyskusja o takich krokach może zwiększyć niepewność co do polityki handlowej danego kraju i zepsuć atmosferę w gospodarce – powiedział Wollmershaeuser. Jego zdaniem jest mało prawdopodobne, że aktualny spór handlowy sparaliżuje wzrost światowej gospodarki, ale – jak dodał – ryzyko pozostaje.

Gdyby zaś spór o politykę handlową udało się szybko rozwiązać, poczucie niepewności zostałaby ograniczone, co przełożyłoby się na dynamikę koniunktury. Instytuty w swojej prognozie przewidują, że światowa gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,4 procent, czyli podobnie jak w ubiegłym. W przyszłym roku powinno to być 3,1 proc.

Wojciech Szymański/dpa/reuters