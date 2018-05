Prognoza: gigantyczne wydatki Niemiec na politykę migracyjną

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD) spodziewa się, że wydatki z niemieckiego budżetu na politykę migracyjną do 2022 r. wyniosą 70 mld euro. Informację tę podał „Der Spiegel” powołując się na dokumentację planowania średniookresowych ram budżetowych. Jak informuje hamburski tygodnik, najwięcej środków z tej sumy będzie zużytych na zwalczanie przyczyn migracji.

Do 70 mld ma dojść jeszcze 8 mld euro. Tyle Berlin zgodnie z umową koalicyjną ma wypłacić do 2021 r. krajom związkowym jako ekwiwalent za poniesione koszty przyjmowania i zaopatrzenia uchodźców. Czyli ogółem na wydatki związane z polityką migracyjną Niemcy przeznaczą do 2022 roku 78 mld euro.

31 mld na walkę z przyczynami migracji

31 mld mają kosztować działania związane z usuwaniem przyczyn migracji. Na zasiłki socjalne przeznaczono dla uchodźców ok. 21 mld euro, na działania integracyjne, jak nauka języka - 13 mld. Procedury azylowe i zakwaterowanie uchodźców będą kosztować 5,2 mld euro.

Rzecznik ministerstwa finansów nie chciał komentować danych opublikowanych w sobotę (19.05.18) przez niemieckie media. Wskazał on jedynie na rychły termin ich oficjalnej prezentacji. Przed przerwą wakacyjną mają być bowiem przedstawione ramy budżetowe do 2022 roku. Pod koniec 2018 r. rząd ma też uchwalić podjęte już wcześniej decyzje ws. środków finansowych dla krajów związkowych i jednostek regionalnych na pokrycie kosztów przyjmowania uchodźców i ich integracji. W sprawie udziału rządu w pokrywaniu tych kosztów kanclerz Angela Merkel i przywódcy rządów krajowych porozumieli się we wrześniu 2015 r.

W 2016 r. na cele związane z polityką migracyjną niemiecki rząd wydał 21,7 mld euro. Z tej sumy 9,3 mld wydano na wsparcie dla krajów związkowych i jednostek samorządowych, a 7,1 mld na zwalczanie przyczyn migracji.

(afp/coe)