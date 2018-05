Problem urzędów z odciskami palców azylantów. Brak sprzętu

Wiele urzędów ds. cudzoziemców i przypuszczalnie wszystkie urzędy ds. socjalnych odpowiedzialne np. za wypłaty zasiłków, nie są jak dotąd w stanie dokonywać elektronicznego porównania odcisków palców osób ubiegających się o azyl czy osób, którym już azyl przyznano. Na zapytanie redakcji dzienników „Die Welt” i „Nuernberger Nachrichten” poinformowało o tym Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Problem ten dotyczy uchodźców, którzy przybyli do RFN przed rokiem 2016. Dopiero później Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (BAMF) z reguły pobierał odciski palców od osób składających wnioski i porównywał je z tożsamością osób, które już były rejestrowane.

Już podczas szczytu migracyjnego w lutym 2017 premierzy rządów krajowych i kanclerz Merkel uzgodnili, że urzędy federalne, krajowe i gminne mają poprawić wzajemną wymianę informacji, aby m.in. zapobiegać przypadkom nadużywania prawa do azylu. Przed rokiem prawie 90 proc. urzędów ds. cudzoziemców nie było w stanie dokonywać porównania odcisków palców. Jak wyjaśnia berlińskie MSW, jeszcze w tym roku wszystkie urzędy mają być wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie.

Jak informuje prasa, powołując się na federalne MSW, w kwietniu br. około 40 proc. z 494 urzędów ds. cudzoziemców wciąż jeszcze nie dysponowało odpowiednimi scanerami do porównywania odcisków palców. Zamierza się jednak wyposażyć je w ten sprzęt do lata br. W przypadku prawie 1200 urzędów ds. socjalnych jak np.Jobcenter MSW planuje wyposażenie ich w tę technikę od połowy września i do końca roku 2018 wszystkie urzędy mają dysponować odpowiednim sprzętem.

