Prezydent Niemiec ostrzega przed przemocą i nietolerancją

- Tam gdzie panuje tolerancja, nie ma miejsca na nienawiść - powiedział w Chociebużu prezydent Frank-Walter Steinmeier z okazji obchodów dwudziestolecia programu "Tolerancyjna Brandenburgia" (23.06.2018). O Chociebużu (Cottbus) mówi się, że jego władze nie radzą sobie z problemem migrantów. Mieszkańcy miasta skarżą się na agresję ze strony syryjskich uchodźców. Na początku roku niemieckie media doniosły o grożeniu nożem przez młodocianych Syryjczyków niemieckiemu małżeństwu za "brak szacunku". Kilka dni później zamieszany w tę awanturę Syryjczyk zranił nożem 16-latka, Niemca. Niedawno w jednym z tamtejszych ośrodków dla uchodźców doszło do bijatyki między ubiegającymi się o azyl Czeczenami i Afgańczykami.

Przemocy nie wolno mierzyć różną miarą

Prezydent Niemiec nawiązał do tych incydentów. Podkreślił, że przemoc może wyrażać się w słowach i w czynach, i że nie wolno jej mierzyć różną miarą. - Jeśli prawicowy ekstremista pobije młodego Syryjczyka, to jest to przestępstwo. Takie samo, kiedy młody Syryjczyk sięgnie w sporze po nóż. A kiedy, co niedawno wydarzyło się w Chociebużu, w schronisku dla azylantów dochodzi do bijatyki między Czeczenami i Afgańczykami, to należy zaprowadzić tam ład i porządek zgodnie z obowiązującym u nas prawem, które musi być przestrzegane - podkreślił Steinmeier.

Prezydent nawiązał też do podziałów i sporów na tle uchodźców: - Linia podziału przebiega wzdłuż i wszerz naszego społeczeństwa. Także tradycyjne i zasłużone instytucje, jak Kościoły, związki zawodowe i partie polityczne odczuwają dziś napięcia we własnych szeregach, mają trudności w formułowaniu programów działania i przeżywają jeszcze większe trudności w poszukiwaniu kompromisu z przeciwnikami politycznymi - dodał.

Jak propagować wartości demokratyczne?

Można sobie z tym lepiej poradzić, kiedy - jak podkreślił prezydent Niemiec - będziemy bardziej konsekwentnie przestrzegać i propagować takie wartości, jak tolerancja, szacunek i życie w zgodzie we wszystkich formach i na wszystkich poziomach. W 2019 roku, z okazji 70-lecia ustawy zasadniczej, czyli niemieckiej konstytucji, Steinmeier uruchomi projekt pod nazwą "Demokratie ganz nah", czyli "Demokracja na wyciągnięcie ręki". Ma on być próbą przybliżenia treści ustawy zasadniczej ludziom, którzy mniej interesują się polityką albo się od niej odwrócili. - Postaramy się dotrzeć do tych, którzy czują się wykluczeni i pominięci, którzy odczuwają zmęczenie i zniechęcenie polityką, ale także do ludzi zaniepokojonych biegiem spraw publicznych i tych, których można jeszcze odciągnąć od dojrzenia alternatywy w politycznym ekstremizmie - wyjaśnił Frank-Walter Steinmeier.

Z kolei program "Tolerancyjna Brandenburgia" uchwalono 23 czerwca 1998 roku w celu wsparcia obywatelskiego zaangażowania przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Ma on charakter sieci poradni zrzeszających liczne stowarzyszenia i organizacje. Frank-Walter Steinmeier wziął udział w uroczystej akademii z okazji 20. rocznicy tego programu.

