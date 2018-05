Prezydent Macron: Europa musi domagać się respektowania jej

Deutsche Welle: Panie Prezydencie, tłem tej rozmowy jest fakt, że rozmawiamy z Panem jako laureatem Nagrody im. Karola Wielkiego. Obawiam się jednak, że będziemy mówić o sprawach spoza Europy.

ARD: Podczas Pana podróży do Waszyngtonu wszelkimi siłami próbował Pan uratować porozumienie nuklearne z Iranem, lecz bezskutecznie. Dlaczego nie udało się Panu nic osiągnąć?

Emmanuel Macron: W moim przekonaniu najważniejsza jest stabilizacja sytuacji na Środkowym i Bliskim Wschodzie. W Waszyngtonie odniosłem jednak wrażenie, że prezydent Trump ma zamiar zerwać porozumienie z Iranem w formie z lipca 2015. Właśnie z tego względu podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA zaproponowałem, żebyśmy kontynuowali naszą pracę w poszerzonych ramach. Bardzo ubolewam z powodu decyzji amerykańskiego prezydenta i jestem przekonany, że jest to błąd.

My Europejczycy, co wczoraj jeszcze raz podkreśliliśmy, chcemy trzymać się ram tego porozumienia. Przedtem miałem okazję zapewnić o tym prezydenta Rohany'ego. Wynegocjowaliśmy to porozumienie, podpisaliśmy je i umożliwia ono nam lepiej kontrolować aktywności Iranu na tym polu do roku 2025. To porozumienie musi być uzupełnione o to, jak aktywność ta ma wyglądać po roku 2025, pod względem możliwości balistycznych Iranu w regionie i jego regionalnych działań, przede wszystkim w odniesieniu do Iraku, Syrii, Jemenu i Libanu.

Podczas wizyty w Waszyngtonie proponowałem prezydentowi Trumpowi, żeby nie niszczył tego wszystkiego i jeżeli ma zastrzeżenia wobec Iranu, to powinniśmy usztywnić ramy tego porozumienia. Lecz prezydent zdecydował się najpierw podnieść napięcie. Aby, o czym jestem przekonany, zbliżyć się do czegoś obszerniejszego.

W obecnej chwili w Unii Europejskiej, a na pewno ze strony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji potrzebne jest potwierdzenie, że czujemy się związani porozumieniem w formie z 2015 r., przez co można uniknąć wznowienia aktywności przez irański reżim. (…)

Ważne jest, żeby ze wszystkimi partnerami działać na rzecz uniknięcia spirali dalszych napięć, o co zabiegamy już od miesięcy. Poza tym ramy naszej dyskusji należy poszerzyć o szereg tematów, aby w odpowiednim momencie móc znów skupić wszystkie strony dla ustalenia szerszego porozumienia, gwarantującego bezpieczeństwo i stabilizację z Iranem w tym regionie.

DW: Mówi Pan, że Europejczycy muszą teraz stać ramię w ramię i robić co tylko możliwe, by utrzymać to porozumienie. Ale ile warte jest takie porozumienie bez Stanów Zjednoczonych? Co można jeszcze innego zaoferować Iranowi?

EM:: Właśnie na ten temat musimy rozmawiać w następnych dniach i tygodniach. Taki mandat daliśmy wszystkim naszym ministrom spraw zagranicznych ze strony Unii Europejskiej i ze strony Iranu.

DW: Czy jest jakiś konkretny pomysł, nad jaką propozycją możnaby dyskutować?

EM:: Główną kwestią jest obecnie, czy wszystko teraz zostało zerwane tylko dlatego, że wycofała się jedna strona. Ci, którzy pozostali, są i potwierdzają swoje zaangażowanie. Stało się to, co się stało i tym ważniejsze jest, żeby naszym głównym celem pozostała stabilizacja w regionie.

ARD: Obecnie znajdujemy się faktycznie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jak dużego uszczerbku doznały przez to relacje transatlantyckie?

EM:: Oczywiście, że są napięcia, ale są też bardzo głębokie więzy ze Stanami Zjednoczonymi. W odniesieniu do Iranu mamy różne stanowiska, ale moim zdaniem jesteśmy w stanie przezwyciężyć te różnice poprzez poszerzone ramy porozumienia. Taką poszerzoną debatę proponowałem już na forum Narodów Zjednoczonych we wrześniu ubiegłego roku. Jestem przekonany, że razem z Angela Merkel i Theresą May będziemy dalej iść w tym kierunku.

W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi występują napięcia nie tylko w odniesieniu do Iranu, ale także w kwestiach handlowych. Moim zdaniem Europa musi domagać się respektowania jej. My, Europa jesteśmy wielką potęgą handlową, Stany Zjednoczone są sojusznikiem, partnerem handlowym, ale obowiązują zasady Światowej Organizacji Handlu.

