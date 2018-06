Prawo dziadków do kontaktów z wnukiem. Jest wyrok sądu

Bułgarka Neli Valcheva chciała widywać swojego wnuka, który od czasu rozwodu rodziców mieszka z ojcem w Grecji. Chce go widywać co najmniej w jeden weekend w miesiącu i zabierać na dłużej dwa razy w roku w czasie wakacji. Wnuk Bułgarki urodził się w 2002 r. Prawa do kontaktów z nim nie udało się babci wywalczyć ani przed sądami bułgarskimi, ani greckimi. W czwartek (31.05.2018) o sprawie roztrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Również dziadkowie mogą starać się o prawo do kontaktów z wnukami – orzekł TSUE. Prawo to obejmuje także inne – poza rodzicami – osoby, jeśli relacje z nimi są dla dziecka ważne. Dotyczy to w szczególności dziadków – zdecydowali sędziowie. Orzekli także, że decyzje w sprawie prawa do kontaktów podejmuje sąd w miejscu zamieszkania dziecka. Ma to służyć dobru dziecka i uniknięciu sprzecznych postępowań przez różne sądy. W przypadku bułgarskiej babci sprawę rozstrzygnie więc sąd w Grecji.

(afp/dom)