Poważny problem RFN. Milionom Niemców praca na pełnym etacie nie starcza na życie

Nawet pracując na pełnym etacie miliony Niemców nie są w stanie zarobić miesięcznie więcej niż 2000 euro. Szczególnie często sytuacja ta ma miejsce we Wschodnich Niemczech.

W całej RFN prawie 3,7 mln. ludzi pracujących na pełnych etatach zarabia brutto niecałe 2000 euro miesięcznie. Informacja ta pochodzi z odpowiedzi rządu Niemiec na zapytanie klubu Lewicy w Bundestagu, do której dotarła agencja DPA. Według statystyk z końca roku 2016 praca na pełnym etacie nie wystarczała do życia 17,7 proc. wszystkich pełnoetatowych pracowników z kompletnymi świadczeniami.

Sabine Zimmermann jest ekspertką Lewicy ds. socjalnych

Wschodnie Niemcy w tyle

Na zachodzie Niemiec odsetek ten wynosił 14,7 proc. na wschodzie aż 31,2 proc. Najwyższy wskaźnik (36,7 proc.) odnotowano w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz Saksonii – 34,3 proc. We wszystkich pięciu krajach związkowych na wschodzie Niemiec odsetek ten wynosił ponad 30 proc. Najniższy wskaźnik mają w tym względzie Badenia-Wirtembergia (12,4 proc.) oraz Hamburg (12,8 proc.).

Ekspertka ds. socjalnych klubu poselskiego lewicy Sabine Zimmermann, która wystosowała interpelację poselską przy okazji zbliżającego się Święta Pracy, stwierdziła, że zbyt wielu pracujących ludzi ma zbyt niskie wynagrodzenia. Ze względu na inflację i eksplodujące w niektórych miastach czynsze 2000 euro nie wystarcza do życia.

Projekt podwyższenia płacy minimalnej

Jak podkreśla polityk Lewicy, skandalem jest, że szczególnie wschód Niemiec pozostaje w dalszym ciągu tak bardzo w tyle. Domaga się ona, by rząd federalny robił więcej na rzecz zrównania poziomu płac w obydwu częściach kraju. Lewica postuluje, by podwyższono stawkę ustawowej płacy minimalnejz 8,84 euro do 12 euro.

Federalny minister pracy Hubertus Heil (SPD) w piątek (27.04.2018) poinformował, że niezależna komisja ds. płacy minimalnej latem br. przedstawi propozycję podwyżki, która przekuta ma zostać na ustawę, by można było ją wprowadzić w życie na początku przyszłego roku.

