Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zadeklarował gotowość do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreńskiego. We wspólnym oświadczeniu podpisanym we wtorek w Singapurze razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Kim podkreślił swoją wolę atomowego rozbrojenia. W odpowiedzi prezydent USA zapowiedział gwarancję bezpieczeństwa dla Kima.

szym, dpa