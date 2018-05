Poroszenko wzywa Niemcy do rezygnacji z Nord Stream 2. "To rozbije Europę"

Poroszenko opublikował swój apel w piątkowym wydaniu niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, na krótko przed spotkaniem kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Kontrowersyjny gazociąg ma być jednym z tematów rozmów szefowej niemieckiego rządu z rosyjskim kierownictwem.

Obawy o jedność Europy

W artykule zatytułowanym „Nord Stream 2 karmi bestię” Poroszenko ostrzega Niemcy przed popełnieniem historycznego błędu, jakim byłaby jego zdaniem realizacja forsowanego przez Rosję projektu. Prezydent Ukrainy nazywa gazociąg „geopolitycznym projektem Kremla”, który nie ma nic wspólnego z interesami ekonomicznymi. Jego celem jest „podkopanie, a na koniec rozbicie jedności Europy” – pisze Poroszenko dodając, ze polityka energetyczna Kremla była zawsze podporządkowana ideologii.

W Niemczech rozpoczęła się już budowa Nord Stream 2

Poroszenko przypomina, że Donbas jest nadal obiektem „zbrodniczej agresji”, a Krym miejscem, gdzie łamane są prawa człowieka.„W obecnych okolicznościach realizacja każdego paneuropejskiego projektu na skalę Nord Stream 2 we współpracy z Kremlem musi być uznana za appeasement wobec agresora, który nie świadczy o naszej sile” – pisze Poroszenko.

W momencie, gdy magistralą Nord Stream 2 popłynie gaz omijający Europę Wschodnią i Ukrainę, Kreml przestanie prawdopodobnie być zainteresowany w powstrzymywaniu się przed jeszcze bardziej zdecydowaną walką z europejskimi wartościami.

Puste obietnice Rosji

Prezydent Ukrainy ostrzega Zachód przed „pustymi obietnicami” ze strony Rosji. „Nie miejcie złudzeń! Rosja uzna budowę Nord Stream 2 za zaproszenie do powrotu do +business as usual+ i potraktowania tej całej sytuacji jak od dawna wyczekiwanej +game changer+” – pisze. Równocześnie wiele państw w Europie i poza nią zakwestionuje tą politykę i uzna projekt za „karmienie bestii”.

„Inwestycja w Nord Stream 2 jest inwestycją w rozbicie Europy” – uważa Poroszenko. Jego zdaniem Europa stoi przed wyborem: „albo poprze tych, którzy chcą się połączyć z Europą, albo zdecyduje się na budowę całkowicie zbytecznego gazociągu, który połączy Europę z kimś, kto nią pogardza”.