Poroszenko krytykuje Nord Stream 2: „łapówka za lojalność” wobec Rosji

Niemieccy politycy i niemieckie firmy powinny dokładnie przemyśleć swój udział w tej inwestycji – powiedział Poroszenko w rozmowie w poniedziałek (9.04.18) z dziennikiem ekonomicznym „Handelsblatt”. Jak zaznaczył, Nord Stream 2 jest projektem czysto politycznym. "Przepraszam za mocne słowa, ale Nord Stream 2 jest polityczną łapówką za lojalność wobec Rosji, jest gospodarczą i ekonomiczną blokadą przeciwko Ukrainie, która poważnie nam zaszkodzi. Projekt nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego” – podkreślał Poroszenko.

Prezydent Ukrainy spotka się we wtorek w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Będzie to jego pierwsza wizyta w stolicy Niemiec po powołaniu nowego niemieckiego rządu.

Przeczytaj także: Szef MSZ Ukrainy za sankcjami wobec Gerharda Schroedera

Ukraińskie gazociągi tańsze i bezpieczne

Poroszenko zapewnił, że wykorzystanie do tranzytu gazu z Rosji do Europy istniejącej już ukraińskiej infrastruktury przesyłowej jest o wiele tańsze od budowy nowej magistrali. „Tę sieć, mającą pojemność do 100 mld metrów sześciennych rocznie, można łatwo i korzystnie finansowo zmodernizować” – podkreślił.

Jego zdaniem Ukraina jest bezpiecznym krajem tranzytowym. „Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby wykazać, że jesteśmy solidni” – podkreślił Poroszenko.

Przeczytaj także: Nord Stream 2 ma już komplet pozwoleń na terenie Niemiec

W wywiadzie dla „Handelsblatt” ukraiński zwrócił uwagę, że w umowie koalicyjnej nowego rządu Angeli Merkel jeden z podrozdziałów poświęcono Ukrainie, w tym misji ONZ w Donbasie. „To ważny symbol” – ocenił. „Potrzebujemy silnej i zjednoczonej UE, solidarnej z Ukrainą, a przede wszystkim misji błękitnych hełmów we wschodniej części kraju” – zaznaczył Poroszenko.

Przeczytaj także:Niemiecka prasa o sankcjach dla byłego kanclerza: Schroeder sprzedał się

Potrzebna silna misja ONZ

Prezydent Ukrainy podkreślił, że siły ONZ muszą mieć możliwość działania na całym terytorium wschodniej Ukrainy, włącznie z granicą rosyjsko-ukraińską. Muszą ponadto być zdolne do rozbrajania nielegalnie uzbrojonych grup oraz do ochrony miejscowej ludności.

Zdaniem Poroszenki sankcje przeciwko Rosji okazały się instrumentem „niezwykle skutecznym”. „Jeżeli Rosja będzie kontynuowała agresję, należy sankcje zaostrzyć” – powiedział „Handelsblattowi” prezydent.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

Przeczytaj także: Nord Stream 2: Ekspertyza zaprzecza Komisji Europejskiej

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez niemieckie koncerny Uniper i Wintershall oraz francuski Engie, austriacki OMV i brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell.

Polska i kraje bałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia są przeciwne budowie Nord Stream 2. Ich zdaniem projekt gazociągu ma charakter polityczny i służy zwiększeniu uzależnienia Europy od rosyjskich dostaw, jest też niekorzystny dla Ukrainy.

Jacek Lepiarz, Berlin